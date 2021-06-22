南市校園防毒6都前茅 每校有新興毒品擬真教具

教育部「防制學生藥物濫用」績優教育單位出爐，台南市下營國中、佳里、億載國小獲獎，在6都中排名第2，3校均以創新可行的防毒教育，脫穎而出。市長黃偉哲表示，為因應新興混合式毒品快速竄起，教育局已規畫採購新興毒品擬真教具，國中小每校1套，提供學校反毒師資入班宣導，加強毒品防範意識。

台南市教育局長鄭新輝說，為使學生遠離毒害，今年加強推動全面入班反毒宣導，首次大規模徵調學校教師250人，參與校園反毒種子師資培訓，執行「入校入班」反毒宣導。

鄭新輝表示，南市自2017年起，鼓勵學校參與教育部「防制學生藥物濫用」工作績優選拔，參與初評校數從16校增加到目前184校，從中擇優薦報至教育部評選，經評選獲獎校數已連續2年名列6都前茅。

今年獲獎的下營國中運用學生反毒繪畫作品，布置宣導情境走廊，提供學生下課休息時觀賞，瞭解毒品危害；佳里國小由高年級生擔任反毒領航員，運用同儕力量拒絕毒害，同時由故事媽媽運用反毒繪本解說毒品影響，形成校園反毒風氣；億載國小則藉由自治市小市長擔任拒毒宣誓人員，帶領全校學生進行拒毒宣誓，再由學生透過健康促進標語，繪製用藥安全，建立拒毒及藥物濫用觀念。

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