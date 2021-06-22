大專生紓困金最快2周內領取 輔大擬10月撥款挨批進度慢

大專生是紓困4.0補助對象之一，教育部日前宣布，由各校按校內機制評估並給予學生紓困助學金，教育部將依學校補助學生金額，酌予補助學校經費。一名輔仁大學學生向本報投訴，他向學校紓困補助，校方回應要等今年8月底才會把名單送到教育部，約今年10月左右拿到錢，直批進度太慢。

教育部對此表示，已請各校在完成審核學生的申請案後，即先撥款給學生，今年9月再統一向教育部請款。計算下來，只要申請審核通過，約10天到2周就可取得款項，不必等到10月份。學生若有申請疑問，可撥電話洽詢教育部。

此外，台灣學生聯合會表示，朝陽科技大學、育達科技大學等校都有限定申請資格，如中低收入戶、清寒家庭、或家庭年所得低於一定金額。在申請條件方面，輔仁大學 、金門大學有規定，申請紓困需進行一定條件的服務學習或勞動服務。部分大學設有門檻，這導致實際需要補助的學生無法請領，呼籲放寬標準。

教育部對此表示，這部分由學校自訂規範，呼籲各校放寬申請標準。

除了紓困助學金，這波紓困4.0還有另一項「校外租金補貼」，依照租賃住宿所在縣市區域，每月酌予補助校外住宿租金1200元到1800元。有學校只限學生申請其中一項，教育部表示這是不妥的，應該開放符合資格者自由申請這兩項補助。

教育部6月3日宣布紓困4.0方案，一共編列0.24億元補助大專校院受影響的學生，申請資格是本國國民且就讀國內大專校院，目前具有學籍者，並經學校審核認定，今年5到7月學生本人或家庭成員經濟確實受疫情影響者。

教育部高教司副司長梁學政說，所謂「受影響者」，包括遭減班、停班或者強制請假，甚至資遣，只要提出證明文件都能受理，教育部已請各校從寬認定，文件也可事後補件。上一波紓困約125校、6300人次受惠，這一波估計人次持平，甚至提升，符合資格者都可申請。

商品推薦