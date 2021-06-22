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醫事實習生納第一類疫苗對象 教育部請各校盡速造冊

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片

大專校院醫事類科實習生納入公費施打疫苗第一類對象，教育部今天發函給各大專校院，請學校盡速建立清冊，以利安排接種事宜。

教育部轉述衛福部公告，第一類公費接種對象納入醫療院所的非醫事人員，包括醫院編制內非醫事人員、醫院值勤的醫事實習學生及衛生保健志工等。

教育部發函各校，請各校盡速建立實習生名冊，名冊內容應至少提供姓名、出生年月日、身分證統一編號、聯絡電話、預計前往實習日程等相關資訊。

教育部請各校將實習學生及臨床實習指導教師名冊分別送交學生前往實習的醫療院所，並提醒該單位於實習學生報到後，將名冊提供地方衛生機關，以利匯入全國性預防接種資訊管理系統，之後將盡速安排疫苗接種。

教育部也說，醫事實習學生在實習過程中，如有未納入公費接種對象的臨床實習指導老師，也請比照上述方式辦理造冊事宜。

教育部提醒，為確保疫苗接種安全，提醒曾因接種或注射引發急性過敏反應的學生，接種後應於接種處觀察至少30分鐘；如不曾遇上相關情況，建議至少留觀15分鐘，並自我密切觀察15分鐘。

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