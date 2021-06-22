成大率先發出全國第一張 通過教育部驗證數位學位證書

成大於6月21日率先發出全國大專校院第一張通過教育部驗證的數位學位證書，學校表示，數位學位證書可作為企業查核、海外求學使用，省去繁雜的驗證流程，透過數位化認證平台可以自動完成檢驗需求。成大並同步提供各大專院校快速導入符合教育部驗證規範之發證工具，讓大學數位化應用向前邁進。

國立成功大學響應教育部辦理「全台大專院校數位證書建置試辦計畫」，從昨天起發行「全校數位學位證書」，針對成大本年度9大學院、98個系所，5千7百多名畢業生，試發數位學位證書。

這項計畫為2019年在成功大學教務長王育民推動高教轉型，由時任教學發展中心主任舒宇宸，邀請成大資訊工程學系莊坤達副教授團隊向教育部申請規劃執行。

計畫主持人莊坤達表示，大專院校的基礎數位建設是國家數位發展的基石，數位證書系統建置必需經資訊面、法規面、實務面進行全方位考量，例如：台灣個資法保護、各校特色學制需求、資安防護措施等。成大數位發證系統團隊提供合適的發證建置工具，在符合教育部規定的發證流程、資料格式下，各學校可因應自身需求彈性使用工具客製化，建立可至教育部網站驗證的數位證書系統。

王育民表示，多元學習下學制的多元性是不可抵擋的潮流，本次與計畫執行團隊、計網中心共同解決相關問題，未來將視發行狀況逐步規劃與學生相關之數位化之業務。在學生授權同意下，數位學位證書可作為企業查核、海外求學使用，省去繁雜的驗證流程，透過數位化認證平台可以自動完成檢驗需求。成大作為全台頂尖綜合大學，數位學位證書僅是數位化過程中第一步，教務處將持續不斷再思考未來數位化應用。 成大率先發出全國大專校院第一張通過教育部驗證的數位學位證書。圖／成大提供

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