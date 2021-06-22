新豐高中史地老師今年起同班上課 線上發表成果

新豐高中因應108課綱今年開始歷史跟地理老師同時同班上課；5月疫情爆發後停止到校上課轉成線上授課，老師想到學生都會使用LINE通訊軟體，就讓學生用LINE平台設計融入劇情對話遊戲，讓參與同學在遊戲中學會相關知識，今天開始到25日舉辦6場成果發表、師生約180人參加。

校方表示，社會探究與實作是108課綱特色課程，學校今年採用歷史地理老師協同上課方式，每班有兩位老師同時指導學生，增進學生學習成效。上學期邀請成功大學合作，進行台南柑仔店歷史地理研究。

這學期老師檢討學生學習成效後，決定補足上學期較少的文本閱讀訓練，教導同學進行資料蒐集、文本閱讀、提出問題能力，預計做出實境解謎遊戲。

老師吳昭彥說，遊戲主題有香料、東南亞料理與食物，同學花了不少日夜趕工製作，轉換成一個可以線上互動的遊戲，老師將各組遊戲統整，逐條測試，和在寫程式設計沒兩樣。同學普遍反應很辛苦，學生認為轉換線上互動的遊戲很累，但完成之後卻很有成就感。 新豐高中歷史、地理老師讓學生用LINE平台設計融入劇情對話遊戲，遊戲中學知識，今天到25日辦6場成果發表。記者周宗禎／翻攝 新豐高中歷史、地理老師讓學生用LINE平台設計融入劇情對話遊戲，遊戲中學知識，今天到25日辦6場成果發表。記者周宗禎／翻攝 新豐高中歷史、地理老師讓學生用LINE平台設計融入劇情對話遊戲，遊戲中學知識，今天到25日辦6場成果發表。記者周宗禎／翻攝

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