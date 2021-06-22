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疫情下不停學 重障生也能有一片天

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
板橋國中老師盧建文（左上）視訊時發現小傑會點閱自己有興趣的影片，感到十分驚訝。圖／新北市教育局提供
板橋國中老師盧建文（左上）視訊時發現小傑會點閱自己有興趣的影片，感到十分驚訝。圖／新北市教育局提供

新北市國中以下重障生每年約有60人，原先有11名巡迴教師到府協助，因疫情停課後教師都無法到府，市府改讓教師運用遠距教學，並讓家長透過聽廣播、看影片等方式，達到讓重障生學習目的。

教育局表示，疫情期間巡迴教師不能到家，而這些無法到校上學的孩子，不少連聽指令、眼神動作都要透過老師引導，才會跟在家教育巡迴的教師團隊討論，使用各式線上教學資源並因應學生體力狀況、家裡視訊設備與家長負荷等狀況給予不同支持與協助。

大觀國中老師白文怡指出，面對重障生要把1節課分為多單元，每單元再分成10分鐘，以預錄影片向孩子說明該完成的任務，由家長到雲端下載給孩子看，當中穿插和老師視訊確認學習狀況

現就讀國中七年級的甯甯（化名）因疾病導致全身只剩眼球有轉動能力，從國小在家就用眼控輔具溝通，反而因視訊讓甯甯學習效果出奇地好，孩子比起實體上課也更喜歡用視訊和老師互動。

板橋國中老師盧建文發現自己教的重障生小傑（化名）這期間到YouTube觀看自己已上傳的教學影片，發現小傑懂得自主選擇其他有興趣的影片觀看，這對重障生是非常寶貴的現象。

針對重障生除學科外，也有老師提供如運動、廣播節目等課程，教育局長張明文表示，雖然遠距學習無法取代實體上課，但在疫情期間，有賴特教老師們集思廣益，發展出實務可行的做法，讓重障生也能達到停課不停學效果。

疫情下特教老師雖無法到府服務，但透過視訊也能和家長一同掌握重障生學習狀況。圖／新北市教育局提供
疫情下特教老師雖無法到府服務，但透過視訊也能和家長一同掌握重障生學習狀況。圖／新北市教育局提供

疫情 教育局

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