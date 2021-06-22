金美國小校貓被鐵絲割破相 全校師生都關注
新北市金山區金美國小校貓「咪咪」，5月中旬疑似被生銹鐵絲割傷臉部多天，校貓咪咪個性溫和與學童們相處融洽，因受傷而食慾不振，健康狀況很不好，全校師生都很擔心，經動保處治療後傷口癒合良好，目前已順利恢復健康，回到學校陪伴同學。
新北市動保處今天說，5月時中旬因為左側臉部受傷破相，傷口感染化膿情況非常嚴重，訓育組長周鄀芃緊急聯絡動保處請求協助，動保處隨即派遣管制隊員前往將咪咪帶回三芝區公立動物之家，經過獸醫師檢傷，推測疑似被生銹鐵絲割傷臉部，傷口已化膿必須清創縫合，治療後傷口癒合良好，目前已恢復健康。
周鄀芃表示，校貓咪咪個性溫和與學童們相處融洽，最近受傷而食慾不振，健康狀況很不好，全校師生都很擔心。非常感謝動保處獸醫的及時救援，讓咪咪在短期內就恢復健康。不止是人類，動物的生命其實也很重要，藉由這個事件，學校也進行生命教育的宣導，提升師生們對動物生命的重視。
獸醫謝弘斌指出，當日檢查後發現校貓咪咪僅左側臉部有受傷，其餘身體部位正常，推測是快速移動時不慎被生銹鐵絲所割傷，因傷口細菌感染而導致化膿，必須立即進行清創縫合以免傷口潰爛，所幸傷勢並未深及骨骼，未來也不會影響運動機能。
動保處長楊淑方說，新北市目前已經有46間學校共飼養校犬貓89隻，動保處提供各學校飼養校園犬貓終生醫療服務，包含終身免費狂犬病疫苗施打、基礎疫苗施打、外寄生蟲及心絲蟲預防投藥等。另國教署每年也會提供各校校園犬補助經費，經費從1.5萬元到5萬元，歡迎新北市各學校如有興趣飼養校園犬貓，都可向教育局接洽申請。
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