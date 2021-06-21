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教師回校拿教材竟要請假 全教總批：管理僵化

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部國教署呼籲各校採彈性、從寬處理原則認定教師出勤。圖為示意圖，與當事人無關。本報資料照片
教育部國教署呼籲各校採彈性、從寬處理原則認定教師出勤。圖為示意圖，與當事人無關。本報資料照片

全教總今天發布新聞稿，指出有學校要求畢業班老師要「回學校上班」，原因是「學生已經畢業，不用居家教學了」。還有老師在居家教學期間要回學校拿教材，卻被學校要求請假，原因是「離開居家教學地點」，顯示管理思惟僵化。教育部國教署對此呼籲各校採彈性、從寬處理原則認定出勤。

全教總最近針對近千名教師執行調查，結果顯示，停課不停學期間，64.2%教師全部採用同步線上教學，每節課師生盯著螢幕超過40分鐘者占70.8%，這種看似師生把時間綁在螢幕前面學習，卻顯示線上教學單一化的樣態，是僵化管理思惟造成的結果。

調查也發現，基層學校的行政管理系統認為需要進行某種行政作為，以作為判斷老師是否如實授課的依據，即便教師已經採用線上同步教學的模式，學校仍要求教師每堂課回傳「教師日誌」、「截圖」、「同步錄影上傳」、「學生健康調查」、「點名單」、「學生或家長連絡表」、「居家工作日誌」等各種不一而足的表件。

按調查結果，學校要求回傳的有「教師日誌」（44.6%）、學生點名單（40.6%）、上課截圖（47.8%）、線上錄影（18.7%）、學生或家長連絡紀錄（5.8%）等；也有要求其他文件者，如「學生健康回報紀錄」、「線上授課計畫」、「居家工作日誌」等。有22%的老師表示在每堂課後，需回傳上述至少三種不同文件類型給學校行政端。

全教總指出，教育部已函令應對教師授課的認定給予最大彈性，三申五令教師授課不應以「截圖」、「錄影」作為證明依據，「停課不停學」也以暑假不補課為原則。雖然如此，仍有學校告誡教師若不回傳規定表件就是曠職，或者日後需要補課；有的學校更要求錄影時間就是50分鐘，少多少時間，未來暑假就要花多少時間補課，與教育部不斷宣導的認定標準不同。

全教總說，教師因為居家教學的備課量超越以往實體教學，許多老師的工作時間超過以往，甚至有必須經常掛在電腦前面15個小時的情形。但這些僵化的管理措施，讓教師在各種角色扮演壓力下不勝其擾，甚至造成線上教學的僵化。

全教總 教育部

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