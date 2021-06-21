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全國累計607名學生確診 84％民眾已領孩童防疫補貼

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
6月15日上午10時開放上網登記領取孩童防疫補貼。圖／取自教育部臉書粉絲專頁
6月15日上午10時開放上網登記領取孩童防疫補貼。圖／取自教育部臉書粉絲專頁

行政院核定發給國小以下孩童與國高中（含五專前三年）身心障礙生孩童防疫補貼，每童1萬元，全國約250萬人符合資格。教育部表示，6月15日上午10時開放上網登記領取，截至今天傍晚5時已有165萬3748人完成登記，並已順利將補貼撥入160萬7438人的指定帳戶。

教育部6月18日也開放ATM取款，並說截至今天傍晚5時，完成現金領取的人數達28萬5641人。整體來說，透過網路及ATM領到1萬元孩童家庭防疫補貼的人數比率約84.3％。

孩童防疫補貼領取方式有兩種，第一是透過手機、平板、電腦等多種載具，上「行政院孩童家庭防疫補貼網」登記領取。由孩童的父母或監護人其中一人，上網登錄孩童的健保卡號、監護人身分證號，以及同一監護人金融機構帳戶號碼等資料。

第二種領取方式是透過ATM，孩童的父母或監護人其中一人，可持全國373家金融機構任一家提款卡，到「國泰世華銀行」、「中國信託銀行」和「台新銀行」設置的實體ATM（全國共1萬4611台），插入父母或監護人的提款卡、輸入提款卡密碼、孩童健保卡卡號及同一監護人的身分證號，即可領取1萬元現金。

教育部提醒民眾，孩童家庭防疫補貼持續辦理到今年9月30日，建議民眾多利用網路申請。同時也呼籲民眾盡量透過網路銀行，或到行政院孩童家庭防疫補貼網（10000.gov.tw）查詢入帳情形，以減少群聚風險。

此外，0到2歲多數嬰幼兒的孩童防疫補貼已由衛福部直接發放，如有疑問，可洽詢1957專線。

教育部另於今天公告最新統計，全國累計607名學生確診新冠肺炎，包括大專校院204名、高中97名、國中95名、國小145名、幼兒園66名。

教育部 健保卡 行政院

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