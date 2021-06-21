獅子會300B2區捐贈20萬新北市坪林國小改善教學設備

新冠疫情肆虐之際，社會公益團體仍然關心偏鄉教育，國際獅子會300B2區今天捐贈20萬給新北市坪林國小，協助學校改善教學設備。

國際獅子會300B2區總監梁金生代表捐贈捐贈20萬元助學金，由新北市坪林國小校長王佩君代表接受，致贈感謝狀，助學金將用於添購學生學習所需的資訊設備及建置英語學習步道使用。

王佩君表示，坪林國小位處偏遠地區，是坪林區唯一的國小，幾乎所有當地的小朋友都讀這所小學，學校對坪林地區孩子的教育，肩負相當重要的責任，偏鄉往往沒有安親班或才藝班，學生學習相當依賴學校。學校相當重視學生的英語能力，這幾年在學校努力教學下，學生的英語程度大幅提升，在新北市五年級學生英語能力檢測成績，超過全市平均分數。為了持續提升學生英語能力，學校希望將殘破的樓梯及牆面改造成英語學習步道。

王佩君說，學校有二十幾台新北市教育局配發的iPad，各科老師讓學生在課堂用來學習，為了讓學生能更多機會使用平板學習，想添購Apple pencil讓學生可在平板繪圖、寫字等。今年有機會向來訪的獅子會總監梁金生爭取，獲得應允捐贈助學金，讓學校添購Apple pencil及設置英語學習步道，非常感謝國際獅子會300B2對學校及孩子的幫助。

梁金生指出，獅子會長期關注偏鄉教育，因為聽到校長提到學校的需求，看到學校為學生學習的用心，決定要幫助學校。這次捐贈經費可讓學生有更好的學習，這是非常有意義的一件事，期望坪林國小的學生的學習越來越好。

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