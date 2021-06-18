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高職實作課「停課也停學」 學生拼檢定恐成空

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
高雄高工建築科教師葉明忠在學校開設營建技術實習課。圖／葉明忠提供
高雄高工建築科教師葉明忠在學校開設營建技術實習課。圖／葉明忠提供

全國各級學校停課已一個月，嚴重衝擊技職體系「實作課」，不少學校實作課形同「停課也停學」。多位高職教師皆表示，高職學生就是要拼檢定，但家裡沒車床、沒木頭、沒工具，根本就無法練手感，只能期待疫情趨緩，復課後開設加強班，額外找時間替學生增能，也建議勞動部能將檢定考試再延期，讓學生有時間準備。

台北市自5月18日起停課至今，大安高工校長楊益強無奈喊「影響真的很大」。他說，高一、高二學生檢定培訓全部停擺，台北市也規定七月底前不能辦課輔，若八月還沒解封，將利用開學後利用課餘時間替學生增能，若能順利解封，將開設加強班，讓有興趣的學生返校受訓。他也建議，希望勞動部能將檢定考試延期至明年一月，否則對學生來說實在太趕。

高雄高工建築科教師葉明忠在學校開設營建技術實習課，他說，孩子家中沒有工具，也沒有木頭，一堂課兩個小時，前30分鐘請學生看講義，後面一個半小時就看他線上削木頭、完成作品，再請學生完成心得報告，實作成效有限；而在測量課中，也是他自己一個人在操場示範，自己東跑西跑，學生在線上看，也不見得能掌握要領。

葉明忠也提到，學校特別針對檢定班學生開設彈性課程，讓學生精進技能，但因零學分，教育部建議別讓學生整天都掛網，以免影響視力，因此停課後只上了兩周，現在已完全停擺。他說，學生今年八月底就要考丙級檢定，就好比考機車駕照，學科還可上網找知識，但摩托車連手感都沒有要怎麼練？

教育部表示，群科專業技能養成的概念性內容，仍可透過線上教學了解相關步驟，未來實體復課後，國教署正在盤點要加強實作、實習課，讓學生能多練習，比如支持學校材料費、鐘點費，協助學校復課後，讓學生多一點實作。

高雄高工建築科教師葉明忠在學校開設營建技術實習課線上教學。圖／葉明忠提供
高雄高工建築科教師葉明忠在學校開設營建技術實習課線上教學。圖／葉明忠提供

停課 勞動部 教育部

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