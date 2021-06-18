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疫情嚴峻防疫費用高 境外新生來台恐減兩成　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學規畫線上華文文化課程讓境外生在暑假上課。大葉大學提供
大葉大學規畫線上華文文化課程讓境外生在暑假上課。大葉大學提供

暑假即將來了，大專院校又要忙著招生境外生，而在學境外生面臨是否返鄉的抉擇。時值我國疫情嚴峻，已有境外新生對於來台報到裹足不前，詢問可否保留學籍，另有在學境外生找不到校外打工工作，轉向學校求助提供工讀機會，讓學校比起往年處理境外生事務備感辛苦。

今年許多國家爆發第二波、第三波疫情，本土疫情也比去年嚴重，國內大專院校已收到教育部公文通知暫緩境外新生入境，大專院校招收境外生也遇到一些前有未有的問題，首先是到外國舉辦招生說明會一律改為線上說明會，現場面試改為視訊面試，過去在線上協助被錄取的新生辦理來台相關手續，今年運作模式完全建立往年基礎上。

明道大學境外生在學人數約500人，學校國際長蕭雅柏說，明道境外生來自16個國家及地區，整體而言，預計新生報到率減少2成，以東南亞國家新生下降最多，減少約近4成，主要原因是新生報到前必須自行負擔入境後14+1天防疫旅館的費用，及7天在宿舍自主健康管理的餐費，加起來約4萬元新台幣，接近1個學期的學費，對新南向國家的學生而言是一筆沉重的經濟負擔。

大葉大學境外生總人數424人，其中被稱作新南向的東南亞國家學生178人，約佔境外生的四成，目前學校調查暑假要返鄉的不超過30人。大葉大學表示，境外生招生到7月16日，現有61人願意來台，但確定來台求學人數還不確定，估計會減少，還無法估算減少人數比率，截到今日，大葉尚未收到境外新生洽詢可否保留學籍。不過，明道大學已有境外新生詢問能不能保留學籍到111學年再來台念書。

大葉大學在學境外生大多數留台，暑假各自打工，這學期的申請工作證可工作日期從2月到9月30日，每一星期不超過20小時，暑假沒有限制，一星期可打工40小時，蒙古籍學生喜歡到飯店從事房務打掃，馬來西亞華裔學生沒有語言隔閡，多從事服務業，也有學生就近到大村鄉美利達、綠點等工廠打工，因中部疫情較緩和，對學生打工的影響不大。

明道大學位在北斗鎮與埤頭鄉交界處，地點較偏遠，境外生要外出打工不方便，找到的工作多半是餐飲業，因許多餐館改為外帶或公告停業，營業規模大縮水，幾乎不需工讀生，明道境外生「失業」，有的學生不想加重家人負擔，詢問學校有無校內工讀機會，本地生有教育部「安心就學」補助可申請，境外生只能靠學校「製造」工讀機會提供在台生活費。

絕大多數境外在學生不返鄉，大專院校在防疫方面不敢鬆懈，明道大學讓沒返鄉的境外生免費住學生宿舍，每天消毒宿舍和量測學生體溫度，大葉大學也遵照防疫規定管理境外生的健康。此外，為了幫境外在學生度過不無聊的漫漫防疫暑假，學校無法設計戶外活動，絞盡腦汁規畫線上學習，大葉大學和明道大學不約而同設計華文文化課程，引導境外生深入了解華文傳統，從中找尋創意靈感。

明道大學境外生學生宿舍每天實施防疫宣導。明道大學提供
明道大學境外生學生宿舍每天實施防疫宣導。明道大學提供

打工 大葉大學 疫情

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