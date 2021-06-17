雙語化學習計畫書是空白的？學生代表質疑草率 台師大澄清誤會

呼應雙語國家政策，教育部今年9月啟動「大專校院學生雙語化學習計畫」，鼓勵各大學推動雙語學習。台灣師範大學今天舉行臨時教務會議，與會學生代表表示，學校教務處提供的會議資料只有一份空白的申請書，質疑學校疏於規畫，應等學校寫好計畫書再來討論，不宜草率決議。

台師大教務會議學生代表陳亮均說，雙語教學牽涉層面廣，配套措施應提前考慮，會議中途才補上會議資料，使會議代表無法提前參閱、討論，此等行政疏失，必須請教務處說明疏失緣由。

陳亮均說，台師大各學院學生來自高中、高職、藝才體系等，且城鄉分布不一，組成多元，校內學生英語能力各有不同。制定雙語教學政策時，應考量不同英語能力、不同需求的學生，顧及全體學生權利。

他說，包括英語教學的師資、教學品質、語言銜接等，都是必須面對的課題。教務處在沒有事先向學生方凝聚共識下，便想推動此政策，實在難以令人信服。

對此，台師大副教務長胡衍南表示，今天的會議目的是匯集意見，故附上教育部提供的計畫書格式，讓與會者了解。師生代表今天討論熱烈，教務處收穫很多，預計這個月底對學生舉行公聽會。

蔡英文總統宣示2030雙語國家政策，教育部宣布今年9月啟動「大專校院學生雙語化學習計畫」，目標是2030年至少40所大專校院英語課採全英授課比率達八成以上，至少一成大二及碩一學生修習兩門以上全英語授課課程。

教育部表示，另將擇優挹注具國際競爭力的大專校院或學院，轉型為雙語標竿學校或學院。2024年預計達三所標竿學校，2030年預計達六所；雙語標竿學院部分，2024年預計達18院、2030年達30院。台師大教務長劉美慧曾表示，校方一定會積極爭取。

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