快訊

獨／72歲甄珍考慮在香港接種疫苗 先看身體狀況

長者打AZ疫苗後猝死原因待釐清 專家：打完後48小時家屬要注意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙語化學習計畫書是空白的？學生代表質疑草率 台師大澄清誤會

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
各校正撰寫「大專校院學生雙語化學習計畫」，台師大遭批毫無規畫。本報資料照片
各校正撰寫「大專校院學生雙語化學習計畫」，台師大遭批毫無規畫。本報資料照片

呼應雙語國家政策，教育部今年9月啟動「大專校院學生雙語化學習計畫」，鼓勵各大學推動雙語學習。台灣師範大學今天舉行臨時教務會議，與會學生代表表示，學校教務處提供的會議資料只有一份空白的申請書，質疑學校疏於規畫，應等學校寫好計畫書再來討論，不宜草率決議。

台師大教務會議學生代表陳亮均說，雙語教學牽涉層面廣，配套措施應提前考慮，會議中途才補上會議資料，使會議代表無法提前參閱、討論，此等行政疏失，必須請教務處說明疏失緣由。

陳亮均說，台師大各學院學生來自高中、高職、藝才體系等，且城鄉分布不一，組成多元，校內學生英語能力各有不同。制定雙語教學政策時，應考量不同英語能力、不同需求的學生，顧及全體學生權利。

他說，包括英語教學的師資、教學品質、語言銜接等，都是必須面對的課題。教務處在沒有事先向學生方凝聚共識下，便想推動此政策，實在難以令人信服。

對此，台師大副教務長胡衍南表示，今天的會議目的是匯集意見，故附上教育部提供的計畫書格式，讓與會者了解。師生代表今天討論熱烈，教務處收穫很多，預計這個月底對學生舉行公聽會。

蔡英文總統宣示2030雙語國家政策，教育部宣布今年9月啟動「大專校院學生雙語化學習計畫」，目標是2030年至少40所大專校院英語課採全英授課比率達八成以上，至少一成大二及碩一學生修習兩門以上全英語授課課程。

教育部表示，另將擇優挹注具國際競爭力的大專校院或學院，轉型為雙語標竿學校或學院。2024年預計達三所標竿學校，2030年預計達六所；雙語標竿學院部分，2024年預計達18院、2030年達30院。台師大教務長劉美慧曾表示，校方一定會積極爭取。

教育部 台師大 英語能力

延伸閱讀

醫護實習生沒疫苗可打 教育部爭取列第一類接種對象

151所大專獲110年高教深耕經費 台大23.2億元居首

確診考生無法補考不公平 市議員：教育局應向中央反映

告張榮發基金會董事關係不存在 法院判大房三子張國政敗訴！

相關新聞

雙語化學習計畫書是空白的？學生代表質疑草率 台師大澄清誤會

呼應雙語國家政策，教育部今年9月啟動「大專校院學生雙語化學習計畫」，鼓勵各大學推動雙語學習。台灣師範大學今天舉行臨時教務...

醫護實習生沒疫苗可打 教育部爭取列第一類接種對象

國內疫情嚴峻，近來已有不少醫學系學生前往醫院實習，但未給予疫苗，有家長批評根本是讓學生「去送死」。教育部今天表示，已致函...

單親功勛子女會考得佳績 榮譽獻給海軍亡父想成為法醫

高雄市左營國中單親畢業生阮仕勤是功勛子女，從小由母親帶大，他在這次的國中教育會考拿到5A30分、30點、作文5級分的佳績...

屏東3所高中增雙語實驗班 包括社區型東港、枋寮高中

蔡政府喊出2030年雙語國家政策，陸續有六都的明星高中申請通過成立雙語教育實驗班，教育部今年擴大補助全國50所高中增設，...

境外生入境 擬專案開放

各大學近來力招國際學位生，本報昨天報導今年國際生報名人數開紅盤，再創新高，但因國內疫情升溫，不少大學擔憂最後會「報名不報...

國內疫情3級警戒延長 境外生入境恐得再緩緩

教育部五月中旬暫緩境外生入境，原先預計暫緩到6月18日，但國內疫情持續升溫，教育部長潘文忠今天表示，國內疫情嚴峻，三級警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。