醫護實習生沒疫苗可打 教育部爭取列第一類接種對象

國內疫情嚴峻，近來已有不少醫學系學生前往醫院實習，但未給予疫苗，有家長批評根本是讓學生「去送死」。教育部今天表示，已致函衛生福利部，對於實習醫師等18類醫事類科實習學生、且有實際到院實習需求者，盼能優先列入第一類公費疫苗接種對象。

教育部日前表示，徵詢各醫學系，實習醫學生即將成為正式醫師，在安全無虞的前提下，仍應到院實習（於照顧病人中學習）。若有院內感染疑慮，應彈性調整實習地點或實習方式，其餘實習醫院若已進行院區安全篩檢，仍可正常進行臨床實習。卻有家長向本報投訴，為了不影響畢業及考照，他並不反對實習照常，但實習生必須先接種疫苗，給足武器才能上前線。

前立委、醫師林靜儀昨晚也在臉書上替到醫院實見習的醫學生、護生、治療生請命，文中指出，他們在醫院受訓與工作，但是身分類別屬於學生，權責在教育部，且這些學生們在臨床或防疫工作時有風險，也有醫院表示「沒有接種疫苗不准來實見習」，但這些學生的學校並無法取得疫苗的發配施打。呼籲教育部與醫事司儘速協調，與實習警消一樣，規畫在第一到三類後續的接種安排。

教育部表示，目前第1類接種對象為「具有職業登記之醫事人員」和「醫療院所之非醫事人員」兩種，針對實習醫師等18類醫事類科實習學生、且有實際到院實習需求者，教育部已致函衛福部，盼能列入第1類公費疫苗接種對象，以保障國內醫事類科學生實習安全暨應應考資格權益。

教育部說，待衛福部回文後，將周知各大專校院配合辦理。

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