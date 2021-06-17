快訊

央行利率「連五凍」 上修今年經濟成長率至5.08%

三立電視8名員工至醫院進行快篩 疑似工作人員家人確診

曾文家商廣設科師生獲全國技優表揚 校長隔空頒贈獎狀

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
曾文家商廣設科學生謝宜芳的作品，榮獲教育部全國技藝教育績優表揚。圖／曾文家商提供
曾文家商廣設科學生謝宜芳的作品，榮獲教育部全國技藝教育績優表揚。圖／曾文家商提供

曾文家商廣設科陳昱錡老師及廣設科謝宜芳同學榮獲教育部全國技藝教育績優表揚，校長陳藝昕在接獲師生雙雙獲獎相當開心，但正值疫情尚未趨緩的時期，學生都居家線上學習，沒有辦法在第一時間當面跟學生恭賀，在學校頒贈獎品獎狀合影之後，將獎項郵寄到學生家，學生也在收到的當下開心的拍下授獎的畫面，回傳給校長分享她的喜悅，成了有趣的隔空頒獎。

曾文家商廣告設計科第一屆畢業生謝宜芳表示，在曾文家商3年學會更多的技術精進自己，也學會如何運用自己的長處去實際應用在各種的平面或立體設計，學習過程中更了解自己的長處和短處，並從中不斷的克服及改善，從原本對構圖和配色毫無概念，到可以代表學校出賽的商業廣告選手，109年全國技藝競賽商業廣告組金手獎（第五名）， 以及2020年全球copic插畫比賽百大青年。感謝老師耐心的包容及指導，也很慶幸當初有堅持走設計這條路，也期許自己未來能更加善於運用設計的技術。

廣設科老師陳昱錡也榮獲教育部全國技藝教育績優教師的表揚，陳昱錡表示，堅持的練習是增進技術的必經道路，但在培訓孩子成為選手的這段時間，除了培養學生的技術能力之外，更重要的是讓孩子養成正確的態度，以及陪伴孩子走過訓練或比賽所帶來的壓力與失落，雖然技職教育的孩子也許學科不是頂尖，但在技術及創意上總是非常耀眼。

校長陳藝昕表示，曾文家商給每個孩子機會與舞台，不論是精益求精或是從零開始，透過一步一步踏實的累積，孩子們總能成為更好的樣子，這也是我們最大的欣慰。

曾文家商廣設科老師陳昱錡老師（左）及學生謝宜芳榮獲教育部全國技藝教育績優表揚，校長陳藝昕拍下獎狀表揚。圖／曾文家商提供
曾文家商廣設科老師陳昱錡老師（左）及學生謝宜芳榮獲教育部全國技藝教育績優表揚，校長陳藝昕拍下獎狀表揚。圖／曾文家商提供
曾文家商廣設科學生謝宜芳榮獲教育部全國技藝教育績優表揚，拿到獎狀後再拍照回傳給校長。圖／曾文家商提供
曾文家商廣設科學生謝宜芳榮獲教育部全國技藝教育績優表揚，拿到獎狀後再拍照回傳給校長。圖／曾文家商提供

曾文 廣告

延伸閱讀

台灣本產白蓮霧採收期遇疫情 新市白蓮霧節停辦改直播

新北4637名學生獲市長獎 教育局：改合成紀念獎牌

防疫警戒期銜接暑假 台東各校規畫學生分流返校取物

感人！罕病學生3年不能到校 老師到家辦不一樣畢業典禮

相關新聞

國內疫情3級警戒延長 境外生入境恐得再緩緩

教育部五月中旬暫緩境外生入境，原先預計暫緩到6月18日，但國內疫情持續升溫，教育部長潘文忠今天表示，國內疫情嚴峻，三級警...

單親功勛子女會考得佳績 榮譽獻給海軍亡父想成為法醫

高雄市左營國中單親畢業生阮仕勤是功勛子女，從小由母親帶大，他在這次的國中教育會考拿到5A30分、30點、作文5級分的佳績...

曾文家商廣設科師生獲全國技優表揚 校長隔空頒贈獎狀

曾文家商廣設科陳昱錡老師及廣設科謝宜芳同學榮獲教育部全國技藝教育績優表揚，校長陳藝昕在接獲師生雙雙獲獎相當開心，但正值疫...

屏東3所高中增雙語實驗班 包括社區型東港、枋寮高中

蔡政府喊出2030年雙語國家政策，陸續有六都的明星高中申請通過成立雙語教育實驗班，教育部今年擴大補助全國50所高中增設，...

境外生入境 擬專案開放

各大學近來力招國際學位生，本報昨天報導今年國際生報名人數開紅盤，再創新高，但因國內疫情升溫，不少大學擔憂最後會「報名不報...

停課不停學爸媽不崩潰 南市小短片傳遞正面力量

停課持續延長至7月2日，台南市家庭教育中邀請家長拍攝小短片，分享停課不停學在家帶小孩的甘苦談，希望由影片引發共鳴、傳遞正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。