曾文家商廣設科師生獲全國技優表揚 校長隔空頒贈獎狀

曾文家商廣設科陳昱錡老師及廣設科謝宜芳同學榮獲教育部全國技藝教育績優表揚，校長陳藝昕在接獲師生雙雙獲獎相當開心，但正值疫情尚未趨緩的時期，學生都居家線上學習，沒有辦法在第一時間當面跟學生恭賀，在學校頒贈獎品獎狀合影之後，將獎項郵寄到學生家，學生也在收到的當下開心的拍下授獎的畫面，回傳給校長分享她的喜悅，成了有趣的隔空頒獎。

曾文家商廣告設計科第一屆畢業生謝宜芳表示，在曾文家商3年學會更多的技術精進自己，也學會如何運用自己的長處去實際應用在各種的平面或立體設計，學習過程中更了解自己的長處和短處，並從中不斷的克服及改善，從原本對構圖和配色毫無概念，到可以代表學校出賽的商業廣告選手，109年全國技藝競賽商業廣告組金手獎（第五名）， 以及2020年全球copic插畫比賽百大青年。感謝老師耐心的包容及指導，也很慶幸當初有堅持走設計這條路，也期許自己未來能更加善於運用設計的技術。

廣設科老師陳昱錡也榮獲教育部全國技藝教育績優教師的表揚，陳昱錡表示，堅持的練習是增進技術的必經道路，但在培訓孩子成為選手的這段時間，除了培養學生的技術能力之外，更重要的是讓孩子養成正確的態度，以及陪伴孩子走過訓練或比賽所帶來的壓力與失落，雖然技職教育的孩子也許學科不是頂尖，但在技術及創意上總是非常耀眼。

校長陳藝昕表示，曾文家商給每個孩子機會與舞台，不論是精益求精或是從零開始，透過一步一步踏實的累積，孩子們總能成為更好的樣子，這也是我們最大的欣慰。 曾文家商廣設科老師陳昱錡老師（左）及學生謝宜芳榮獲教育部全國技藝教育績優表揚，校長陳藝昕拍下獎狀表揚。圖／曾文家商提供 曾文家商廣設科學生謝宜芳榮獲教育部全國技藝教育績優表揚，拿到獎狀後再拍照回傳給校長。圖／曾文家商提供

商品推薦