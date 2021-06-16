40萬名高中以下教師列疫苗對象 教長：希望開學前施打

國內公費疫苗開打，教育部日前表示，約有40萬名高中職以下學校教職員工與校內工作人員，以及幼兒園托育人員，都是第七順位的疫苗施打對象，雖已送出施打名單，但尚未接到中央流行疫情指揮中心指示，也不確定能有幾劑可打。教育部長潘文忠今日再喊話，希望開學前夕能讓這些對象施打完成，「開學後的疫情防治非常必要」。

近來不少教師團體疾呼要讓第一線教育工作者施打疫苗，才能守住校園防線。潘文忠今日在部務會報前回應媒體提問，有關高中職以下學校教職員工與校內工作人員施打疫苗，目前已由指揮中心依序來安排，希望開學前夕能將這樣的對象完成施打，開學後對疫情防治非常必要。

另外，很多縣市利用學校場地或體育場館作為疫苗接種站，接種現場除了醫護，也有不少教職員工在場協助，外界認為應將這些人列為疫苗優先施打對象。潘文忠表示，教育部也非常樂見，這部分將請縣市政府考量防疫風險問題，安排這些人優先施打疫苗。

原訂7月初將舉行指考，因應疫情，教育部宣布延後至7月28、29、30日，並宣布將安排試務人員施打疫苗，卻有家長團體反映，指考生也應該列入施打疫苗優先名單。

潘文忠表示，指揮中心讓試務人員可以打疫苗，避免感染風險，但疫苗施打要考慮到年紀等因素，教育部會將家長團體的關心向指揮中心反映，但仍要尊重專業。

他表示，各類疫苗施打對象都有所考量，指考試場也將提高防疫規格，包含每間試場考生人數將從42人降為20人，卻保每位考生都能維持1.5公尺以上社交距離，並全程配戴口罩、落實環境清消等，維護考生安全。

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