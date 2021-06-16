新北專業群科特招今放榜錄取率37% 明日線上報到

新北市110學年度特色招生專業群科甄選入學今日放榜，教育局統計，今年度共計1473位考生報名，錄取547位，錄取率為37%，錄取名單、報到公告於瑞芳高工網站及各招生學校網站。正取生須於6月17日上午9至11時以傳真、電子郵件、網路表單與電話等多元通訊方式完成報到，各校於當日中午12時公告備取遞補生名額，下午2至3時備取遞補生報到。

今年透過專業群科特色招生入學管道以高分錄取心目中夢想的學生，多位都在國中技藝競賽中奪得佳績。例如在廚藝製作主題奪冠的泰山國中學生陳思堇，今年考取淡水商工餐飲管理科。陳思堇說，從小就對餐飲有興趣，常跟媽媽一起製作美食，並分享給鄰居及親朋好友。在參加技藝班後更打開視野與精進技術，期待未來到淡水商工後可以繼續用笑容調製心中的夢幻佳餚。

考取三重商工機械科的崇林國中學生謝博鈞表示，在學習技藝教育課程後，面對學習新單元都是一項挑戰，每次上完課總覺得意猶未盡，自己在國中技藝競賽拿到了鉗工主題的第1名後就很有信心地報考特招，現在如願進入機械的世界再深入學習。

新莊國中學生張婉庭考取復興商工廣告設計科，也曾拿下國中技藝競賽藝術職群視覺藝術類展演實務主題的第1名，她開心表示，從小就很熱愛畫畫與創作，參加特招可以不受到會考成績的限制，讓她可以盡情發揮專長，進入夢想中的科別就讀。

教育局長張明文表示，新北市辦理專業群科特色招生入學管道，是全國唯一免會考、免在校成績的考區，考生須通過第一階段書面審查才能參加第二階段術科測驗，再以總成績高低做為錄取依據。適合曾參與國中技藝教育的國中生參加，讓具技藝專長或傾向的學生，能提早於6月就確認進入優質技術型高中就讀。 泰山國中學生陳思堇（中）考取淡水商工餐飲管理科，在國中參加技藝班後打開視野與精進技術，期待未來可以繼續用笑容調製心中的夢幻佳餚。圖／新北市教育局提供 考取三重商工機械科的崇林國中學生謝博鈞（左一），現在如願進入機械的世界再深入學習。圖／新北市教育局提供

商品推薦