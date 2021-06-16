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指考延後打亂大學行事曆 台大系統擬改9月22日開學

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台灣大學系統由台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學三校組成，預計110學年第一學期改為9月22日開學。本報資料照片
台灣大學系統由台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學三校組成，預計110學年第一學期改為9月22日開學。本報資料照片

今年有4萬1321名考生報名大學指考，比去年少2432人，創新低。受新冠肺炎疫情影響，教育部宣布今年指考延後到7月28日至30日辦理，是指考上路20年來首次延期這麼多天。後續將於8月中旬公告成績，8月31日放榜，再提供各大專院校三周作業時間，預計9月底安排下一屆大一新生入學，約比原定開學日晚兩周。

大學主管曾極力反對指考延期，如今碰上疫情，只能趕緊採應變措施。台灣大學系統由台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學三校組成，此系統原本規畫下學期9月1日開學，年底放寒假，與國際上的大學期程一致。未料碰上指考延後，台大教務長丁詩同表示，三校研議改為9月22日，也就是中秋節後開學，台大也在昨天開會通過期程。

成功大學教務長王育民說，指考放榜因應疫情延期，大學可參考30年前大一生先結束當兵新訓，延至10月後入學的「成功嶺模式」，下學期安排大二以上學生先入學，大一學生晚兩周報到、選課、新生訓練，行政上可應對。

指考 疫情 台大

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