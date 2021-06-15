安妞哈誰呦！學會韓語開創「哈韓新識界」

疫情突襲，讓許多人的生活受到衝擊，如何利用這段WFH的時間充實自己，儲備好能量再出發?跟著興趣自我精進，學習效果更能事半功倍！近幾年，因應韓國美妝、遊戲、影視娛樂產業風靡台灣，國內學韓語的人口大增，學會韓語不只能夠貼近韓國文化，在追劇時和「歐巴」、「歐膩」更親近，即時掌握第一手韓流消息，增廣見聞，開創「哈韓新識界」，同時為自己提升職場競爭力！

圖／臺師大 提供

不能出國，那就來臺師大進修推廣學院學韓語、偽出國！臺師大進修推廣學院韓語系列課程開課，讓你在快速的現代生活中，能夠輕鬆、高效、有系統的學好韓語，零基礎也不擔心。臺師大進修推廣學院專業師資擁有豐富線上和實體教學經驗，了解台灣人在韓語發音上的盲點，能夠在課堂中指導個人發音、透過活潑生動的教學風格和學生進行互動，跳脫固有填鴨式的學習方法，讓每位學員都能自信開口說出流利韓語。

圖／臺師大 提供

此外，課程主題設計融入最道地的韓國文化，讓學員在學韓語的同時，也能夠了解韓國的流行歌曲、服裝、名字、韓式料理……等風土民情，藉此練習換位思考，跳脫在地思維框架，掌握韓國文化特色精髓；並且配合時事，將語言學習融入生活中，從日常會話到情境活用，都能打好基礎，循序漸進，紮實學習。

因應遠距學習已是全球新常態，臺師大進修推廣學院韓語系列課程也跟上趨勢，讓學員能夠不限地點線上學，並提供多種時段選擇，只要利用片刻空閒時間就能進修充電，學員可以依據自己的程度，想怎麼選就怎麼選，讓學習不再受侷限，是疫情時代 較安心的選擇。

除了韓語系列課程，臺師大進修推廣學院還推出英語、歐語、日語、東南亞語等語言課程。想要一邊學習充電，一邊放鬆紓壓的朋友，也可參考其他課程，藉由學習新事物來調適壓力、轉換心情，讓自己身心更健康。

更多資訊請參閱>>https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/list.php?series=D

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