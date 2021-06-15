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想成功就從了解自己開始 康橋舉辦線上職涯探索日

聯合新聞網 / 張筱文

找到天賦與熱情，了解自身的優勢及價值，在瞬息萬變的國際社會情勢中，扮演適合的定位角色，規劃出獨一無二的職涯發展！康橋國際學校秀岡校區於11日以線上授課進行職涯探索（Career Day）課程，邀請24位來自各領域且經驗豐富的職場達人擔任講師，甚至透過現場直播工作實況的方式帶領學生深入地探索職場、了解工作現況，幫助孩子提早規畫未來的興趣與方向！

康橋日前舉辦線上職涯探索日，雖然因為疫情無法到校分享，但也因線上而可以直接分享工作現場的實況。 圖／康橋 提供
康橋日前舉辦線上職涯探索日，雖然因為疫情無法到校分享，但也因線上而可以直接分享工作現場的實況。 圖／康橋 提供

近期因新冠疫情的影響下，康橋仍以豐富的教學資源為學生進行遠距教學，而以往因受限於教室而無法到校分享的講師，反而因為此次的線上模式而能從世界各地參與，反而是線上課程的另一種風景。這次線上的職涯探索課程，豐富的職場類別不僅包括了半導體產業、財務金融分析、不動產管理、街頭藝人、小農職人、及近年最夯的直播主與5G、電競等，另外，在寵物服務業經營管理中，講師也運用直播教學的方式，引領學生認識真實的工作環境。結合職業百態與世界趨勢的主題課程裡，都使得學生認識職場脈絡、建立自我未來的生涯藍圖！

108課綱的素養教育，學校透過多元豐富的探索式學習，結合了學科知識與技能，讓孩子勇於探索自我興趣，康橋秀岡校區徐文淞校長談到，職涯探索日的課程，除了提供學生認識各行業的生態外，也透過講師分享精彩的奮鬥故事，期許孩子在人生學習的過程中，擁有未來職場的學習楷模。

輔導室陳信宏老師表示，一年一次的職涯探索課程，不僅幫助學生逐步實踐邁向職場進路外，並懂得裝備未來的自我技能、適應職場變化，另外，在此次經驗豐富的師資群中，也包括家長親自擔任講師，不論是分享產業發展或相關的職場經驗，都能間接促進親子間的互動與交流。

康橋秀岡校區於11日舉辦線上職涯探索日。 圖／康橋 提供
康橋秀岡校區於11日舉辦線上職涯探索日。 圖／康橋 提供

職涯探索日是康橋的特色課程，課程規劃則選擇了當今較熱門的產業別，以選課的方式提供學生自主選擇，今年如半導體產業的介紹、擔任電競成員的辛苦歷程、斜槓人生的藥劑師、甚至包括在上海迪士尼擔任財務經理的康橋校友，都是熱門選修的課程。

除了每年的職涯探索日，康橋也固定進行學長姐薪傳分享講座、暑期企業實習、及認識大學科系等相關活動，並鼓勵學生在多元的領域與社團學習中探索興趣、培育專長，幫助孩子定向發展，並及早規畫自我的職涯方向，創造出亮眼的學習歷程！

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