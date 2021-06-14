108課綱變化多 補習班人力需求年增2成

108課綱邁入第二年，人力銀行yes123發言人楊宗斌表示，許多行業過去一年因新冠肺炎疫情減少徵才，補習班人力需求反而增加一到兩成，家教需求反而無明顯提升。他推測，新課綱不確定性高，家長認為補習班的準備程度優於家教。家長團體表示，這反映家長對新課綱感到焦慮，送孩子補習可彰顯自己在親職上的努力，藉此撫平不安。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕分析，108課綱變化太大，但升大學仍憑考試分數高低，許多家長不信任體制內的教學，擔憂部分第一線教師無法勝任素養教學，協助學生準備高中學習歷程檔案，只好把孩子送往課外補習班來補強課業。

彭淑燕說，新的考招制度伴隨108課綱上路，和現行備審資料相比，新課綱學生每年要上傳的高中學習歷程檔案規則更多，無法任意修改，更加深家長緊張感，認為高一到高三都不容出錯。坊間補習班標榜「素養題、學習歷程一次搞定」，自然吸引家長報名。

彭淑燕呼籲教育部鼓勵大學端與高中師生溝通，讓大家清楚了解各校選才標準，「若不熟悉相關資訊，永遠都無法放心。」

補習蔚為風氣，教育部調查發現，國內中小學生平均教育消費支出逐年增加，外界推估，這個數字將因108課綱持續提升。按統計，107學年約三成八的高中生投入課外學習，平均每人每年花5萬7033元，學習學科的比率又高於其他才藝。平均花費遠高於103學年的3萬5923元。

年紀愈小的學生，課外學習支出愈高。教育部104學年調查國小生教育消費支出，近八成學生投入課外學習，每人每年平均花6萬33元。教育部另於105學年調查國小生教育消費支出，約六成學生投入課外學習，每人每年平均花5萬1824元。

家長錢花更兇，學生家教也「錢難賺」，需付出更多心力來提升教學品質、適應108課綱課程變化。1111人力銀行發言人黃若薇表示，他們曾做過調查，逾六成家教因應新課綱調整教材及備課內容，最多人採取的因應方式為增加補充教材，其次為拉長備課時間拉長、調整教學方式等。

商品推薦