快訊

政策失敗？ 端午首日交流道大回堵 學者這樣看

端午節如何吃粽不增重？ 營養師教你包粽及吃粽小秘訣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

偏鄉豐山殉職師女兒會考成績優 嘉縣實驗學校教育成果

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山鄉豐山實驗學校主任鄭萬平(左) 會考成績優秀女兒鄭若均(中)父女檔，豐山實驗學校校長陳玥(右)開心合影。圖／ 豐山實驗學校提供
阿里山鄉豐山實驗學校主任鄭萬平(左) 會考成績優秀女兒鄭若均(中)父女檔，豐山實驗學校校長陳玥(右)開心合影。圖／ 豐山實驗學校提供

國中會考成績公布，嘉義縣偏鄉第一所阿里山鄉豐山實驗教育學校，105年轉型新設國中部，首次有2名考生成績達到第一志願嘉女錄取標準，顯見實驗教育實施後，學生學習品質逐年提升，其中1名錄取考生是6年前任教豐山國小，上班途中因公殉職的教師張雅茹女兒鄭若均。

豐山實驗學校校長陳玥臻說，感謝張雅茹的丈夫在同校任教的主任鄭萬平，願意在遭逢重大變故後，仍選擇留在豐山為孩子們執教付出，孩子們優秀表現也為全體教職員工生及社區家長帶來莫大鼓舞，感謝縣府補助學生參與會考的住宿、交通與餐食費用。

張雅茹與丈夫鄭萬平2004年一起到山區偏鄉豐山國小任教，鄭考上主任留校服務，女兒鄭若均2005年底出生，在豐山生長求學，2015年5月24日晚上大雨滂沱，鄭、張夫妻為幫夜光天使班學生採購物資，冒雨開車趕回學校，座車在距校不到2公里山路遭落石擊中，張雅茹遭巨石砸中殉職，鄭與女兒倖存。

鄭若均2018年在豐山實驗學校小學部畢業，榮獲縣長獎，直升國中部，留在媽媽生前最愛的豐山求學，今年國中畢業會考成績優，畢業下山升讀高中 ；豐山位在嘉縣東北邊界，鄰近雲林及南投縣，交通不便，遇豪雨颱風經常路斷，在地學生少，透過實驗教育三法，推動國中小轉型實驗教育學校，讓附近學生不必下山讀國中。

校長陳玥臻說，豐山實驗學校有政大實驗教育輔導團輔導協助，國中部13名學生，有7名畢業生，國小13人有3人畢業，7人直升國中，全部19位年輕有熱誠教師，除重視一般學科教育，學校引進德國耶拿實驗教育，強調戶外山野生態教育及生活體驗。

會考 偏鄉

延伸閱讀

幾家歡樂幾家愁！會考放榜撞畢典 升學輔導只能線上見

桃園振聲高中國中部會考50%學生5A以上高分 25人滿分王

新竹市會考5A考生829人 比去年多20人

桃園復旦高中會考300多人5A以上 26人5A10+滿分王

相關新聞

偏鄉豐山殉職師女兒會考成績優 嘉縣實驗學校教育成果

國中會考成績公布，嘉義縣偏鄉第一所阿里山鄉豐山實驗教育學校，105年轉型新設國中部，首次有2名考生成績達到第一志願嘉女錄...

升學輔導 各校線上開講

今年國中教育會考因疫情，延後一周放榜，會考放榜緊接要填志願，但隨著國內疫情三級警戒二度延長，不僅畢業典禮改線上辦，各校升...

向辛苦老師致敬 台南市評選出10名優良特殊教育人員

台南市今年優良特教人員評選結果出爐，共10人獲選，將接受市府表揚。其中進學國小何嘉雯、白河國小陳美玲、建興國中陳鴻任因表...

國中會考放榜！農委會提供獎金 鼓勵學生填農校農業科系

農委會與35所學校合作推動「獎勵高中生從農方案」，提供優秀學生農業職涯探索獎勵金與獎學金，最高每學年可領取到3萬元，鼓勵...

1萬元「家庭防疫補貼」15日請領！只要4步驟 線上或ATM皆可領現金

行政院已於3日通過紓困4.0特別預算案「孩童家庭防疫補貼」。只要符合條件，預計發放每人新台幣1萬元，從15號開始即可請領。只要持有孩童的健保卡，以及監護人自己的提款卡，之後經由孩童家庭防疫補貼網https://www.10000.gov.tw/，或者到實體ATM簡單4步驟就可領取1萬元補貼。

國中會考成績明早8時放榜 紙本成績單先緩緩

國中教育會考將於明天（6月11日）寄發紙本通知單，但全國疫情延燒，目前仍在三級警戒標準，且全國停課，全國試務會表示，集體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。