偏鄉豐山殉職師女兒會考成績優 嘉縣實驗學校教育成果

國中會考成績公布，嘉義縣偏鄉第一所阿里山鄉豐山實驗教育學校，105年轉型新設國中部，首次有2名考生成績達到第一志願嘉女錄取標準，顯見實驗教育實施後，學生學習品質逐年提升，其中1名錄取考生是6年前任教豐山國小，上班途中因公殉職的教師張雅茹女兒鄭若均。

豐山實驗學校校長陳玥臻說，感謝張雅茹的丈夫在同校任教的主任鄭萬平，願意在遭逢重大變故後，仍選擇留在豐山為孩子們執教付出，孩子們優秀表現也為全體教職員工生及社區家長帶來莫大鼓舞，感謝縣府補助學生參與會考的住宿、交通與餐食費用。

張雅茹與丈夫鄭萬平2004年一起到山區偏鄉豐山國小任教，鄭考上主任留校服務，女兒鄭若均2005年底出生，在豐山生長求學，2015年5月24日晚上大雨滂沱，鄭、張夫妻為幫夜光天使班學生採購物資，冒雨開車趕回學校，座車在距校不到2公里山路遭落石擊中，張雅茹遭巨石砸中殉職，鄭與女兒倖存。

鄭若均2018年在豐山實驗學校小學部畢業，榮獲縣長獎，直升國中部，留在媽媽生前最愛的豐山求學，今年國中畢業會考成績優，畢業下山升讀高中 ；豐山位在嘉縣東北邊界，鄰近雲林及南投縣，交通不便，遇豪雨颱風經常路斷，在地學生少，透過實驗教育三法，推動國中小轉型實驗教育學校，讓附近學生不必下山讀國中。

校長陳玥臻說，豐山實驗學校有政大實驗教育輔導團輔導協助，國中部13名學生，有7名畢業生，國小13人有3人畢業，7人直升國中，全部19位年輕有熱誠教師，除重視一般學科教育，學校引進德國耶拿實驗教育，強調戶外山野生態教育及生活體驗。

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