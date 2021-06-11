國中會考苗栗4人滿分 偏鄉學校西湖國中出現榜首

國中教育會考今天寄發成績單，苗栗縣共有4名5A10+寫作6級分的榜首考生，分別為竹南國中劉智群、西湖國中張玟銨、君毅中學蘇品頤、建國國中王奕云，縣府教育處指出，今年國中教育會考，全國5A比率較前一年下降 0.28％，減少了1196人，苗栗縣卻逆勢上揚，提升16％，且各科待加強比例大幅降低，寫作測驗成績也大幅提升，顯示在各校持續努力下，已逐步展現成效。

苗栗縣政府教育處表示，竹苗考區報名人數共1萬5320人，其中苗栗縣應屆考生共4655人，縣內除4名滿分榜首，另有多人成績取得5A10+的亮眼成績，顯示苗栗學生學力已大幅提升。值得一提的是，偏鄉學校西湖國中培養出滿分榜首，十分難得，考出滿級分優異成績的張玟銨平時沒補習，但學習態度主動積極，他認為養成課前預習、課後複習的好習慣，是獲得高分的不二法門，他還擔任學校棒球隊隊長，文武雙全，勤學意志力令人佩服。

教育處指出，苗栗縣近年來持續致力學生的學力提升，除拔尖之外，對扶弱部分更不遺餘力，從各科待加強比例持續下降現況，已有顯著成效，其中5科待加強比例都下降的學校有大倫、西湖、頭份及竹南國中。

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