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國中三年沒補習！課後還要顧2歲弟 單親女生考全校榜首

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
木柵國中校長陳錦謀（左起），與會考五科A++作文滿級分的潘詠琪同學，以及班導師王秋雲 。圖／木柵國中
木柵國中校長陳錦謀（左起），與會考五科A++作文滿級分的潘詠琪同學，以及班導師王秋雲 。圖／木柵國中

木柵國中今年會考有95%學生達錄取公立高中職標準，96%學生作文四級分以上，其中潘詠琪同學會考五科A++作文滿級分，成為全校榜首。木柵國中表示，潘詠琪是單親家庭，弟弟年紀尚小，母親忙於工作的時候，她就必須幫忙照顧弟弟，且國中三年沒有參加任何課外補習，全靠自己規劃讀書計劃。

木柵國中表示，潘詠琪是單親家庭，母親必須為生計奔波，家中尚有一位二歲多的弟弟。平日上課她十分認真，下課的時候，經常埋頭整理筆記，國中三年沒有參加任何課外補習，踏實按照自己的計劃，按部就班讀書。由於弟弟年紀尚小，母親忙於工作的時候，她就必須幫忙照顧弟弟，或帶著弟弟外出玩耍，假日的時候尚須幫母親做家庭代工，這是她與別人不同的「課外休閒活動」。

班導師王秋雲表示，潘詠琪的個性開朗、正向，且有正確的價值觀、人生觀，造就詠琪有亮眼的成績表現。木柵國中表示，學校在校長陳錦謀的帶領下，老師們十分踏實的帶領著孩子學習，近幾年在各方面經常傳出佳績。

補習 會考

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