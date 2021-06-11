向辛苦老師致敬 台南市評選出10名優良特殊教育人員

台南市今年優良特教人員評選結果出爐，共10人獲選，將接受市府表揚。其中進學國小何嘉雯、白河國小陳美玲、建興國中陳鴻任因表現優異，獲教育局推薦參加教育部選拔。

教育局長鄭新輝表示，市長黃偉哲重視特教生權益，教育部表揚對象為特教師及特教行政人員，南市擴大表揚範圍，涵蓋普通班教師、特教助理人員及專業團隊人員，展現對特教人員無私奉獻的肯定。

進學國小老師何嘉雯奉獻特教領域24年，為教育部國民及學前教育署「閱讀師資培育-區域人才培育中心計畫」成員，持續研發課文本位閱讀理解教案，運用於聽語障巡迴教學，並指導特教系實習生經驗，深獲親師生讚許。

白河國小老師陳美玲善用輔助科技，協助重度腦麻生使用電腦參與課程、結合日常科技QR Code調整評量形式，跨越閱讀障礙，提升學習成效；設計多層次的自編教材，並透過廣播及投稿推動大眾對特教的認識。

建興國中老師陳鴻任教師運用本身資優領域專業，規畫資優班總體課程地圖，將課程模組化；並在田野實察課程中多方探索，累積學生真實面對、解決問題的能力，指導學生進行獨立研究課程及科展等競賽，屢獲佳績。

其餘7名優良特教人員為第一幼兒園田雅晴、麻豆國中陳筱璘、崇明國中潘素鳳、鹽水國小官素玲、東區勝利國小陳玟君、東區復興國小葉姿君、進學國小莊秋蓉。

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