國中會考高分群人數下降！中投區填志願技巧專家這樣說

國中教育會考寄發成績單，今年因疫情關係，對考生來說是很特別的一年，家長、學生第一時間拿不到實體的紙本會考成績單，但不用擔心，今年的國中教育會考成績資料會直接移轉到各招生委員會。往年複查成績需要拿紙本成績單去現場，今年也都改成多元管道，也可以使用會考成績單電子檔。

中投區十二年國教種子輔導教師陳建銘指出，全國考生19萬8368人，比去年少了3.65%。今天公布的會考成績百分比統計表，5A以上全國考生人數也少了1196人，比去年減少了6.87％，4A以上全國考生減少了874人，比減8.4％，3A以上全國考生比去年減少了7.8％，這個趨勢說明「高分群人數減少的比例，高於考生人數的下降」。

陳建銘表示，中投區今年報考人數32088人，比去年的人少了6%，台中市應屆畢業生人數去年27668人，今年27297人，減少371人，等於比去年少了1%，變動幅度不大。之前連續3年配合教育部政策，台中市所屬公立立學校減收班級人數也在去年截止，今年沒有減收班級學生數。

陳建銘說，從上述綜合分析填志願，今年高分群人數減少的比例高於考生人數的下降，但錄取名額卻沒降低，也就是今年前端學校的錄取分數，會些微的下降，也許可以不用參考去年的錄取標準，改用前一年錄取標準來大膽推估填志願。

今年中投區各招生管道提供的招生名額超過考生的人數，「有報名就有學校讀」，但是要小心填志願，因中投區幅員遼闊，要好好選擇。

中投區的超額比序方式和去年相同，仍採「111點數制」超額比序是「先比積分，再比點數」。Ａ積分6分、Ｂ積分4分、Ｃ積分2分。Ａ++積點21點、Ａ+積點18點、Ａ積點15點、Ｂ++積點12點、Ｂ+積點9積點、Ｂ積點6點、Ｃ積點3點、作文積點6點，但作文不算積分。

舉例來說，甲同學5科Ａ積分是30分、積點是75點；4科Ａ++，1科Ｂ++的乙同學積分28分，積點卻有96點，但是以中投區的規則，會先錄取「積分高」的甲同學。

填志願時要注意，志願數有50個，1到10志願序為積分30分、11到20志願序為29分、21志願序之後為28分，在校科同分的原則下，連續填同一所學校不同科別，是算在同一志願序積分。

陳建銘建議志願選填規劃「夢幻區、務實區、安全區」。前5個志願序屬於大膽填的夢幻區、6至10志願序是參考去年錄取狀況的務實區、11志願序之後填安全的志願。免試入學只有一次機會，要盡量填滿，才不會落榜。

因疫情關係，中投區高中職免試入學延至6月24日會公告實際招生名額、開放個人序位查詢及進行志願選填，各國中協助國三畢業學生報名收件的方式可能會有線上或是實體或其他多元管道，請家長和同學們務必留意畢業國中的各項公告訊息和作業時間，以免錯失報名。

填志願有問題可至台中市12年國教網站：sites.tc.edu.tw/tc12explain查詢相關資料，在網站的右上角有連結高中職五專Google定位查詢，可以查學校的科別和地理位置，也有連結到中投區高級中等學校免試入學資訊系統平臺，可以查招生科別及名額。

台中市教育局也設有輔導諮詢專線，上班時間可撥打專線電話04-22289111分機54109或54919，也可撥打台中市適性入學諮詢專線04-25279131詢問。

商品推薦