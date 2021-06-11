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1萬元「家庭防疫補貼」15日請領！只要4步驟 線上或ATM皆可領現金
行政院已於3日通過紓困4.0特別預算案「孩童家庭防疫補貼」。只要符合條件，預計發放每人新台幣1萬元，從15號開始即可請領。只要持有孩童的健保卡，以及監護人自己的提款卡，之後經由孩童家庭防疫補貼網https://www.10000.gov.tw/，或者到實體ATM簡單4步驟就可領取1萬元補貼。
此外若是家長有未滿2歲孩童領有育兒津貼或托育補助，衛福部將會直接撥款到申請帳戶。其他家長仍得透過孩童家庭防疫補貼網或ATM領取。
教育部也考量到若是家庭狀況特殊，手上並沒有金融卡，不排除透過學校端發放補助。相關作業流程會再另行公告，但時間未定。
兩類補貼對象
1.國小以下孩童，包含國小學生及學前嬰幼兒
2.國中、高中、五專前三年身心障礙學生
兩種領取管道
只要有孩童的健保卡+自己的提款卡，可至：
1.行政院兒童家庭防疫補貼網輸入相關資料
2.實體ATM
四步驟領取方式
．行政院兒童家庭防疫補貼網：
進入兒童家庭防疫補貼網→輸入監護人身分證→輸入孩童健保卡卡號、監護人銀行帳戶→存入戶頭領取成功！
．ATM：
插入提款卡輸入密碼→選擇孩童家庭防疫補貼→輸入孩童健保卡卡號→現金領取成功！
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