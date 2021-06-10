國中會考成績明早8時放榜 紙本成績單先緩緩

國中教育會考將於明天（6月11日）寄發紙本通知單，但全國疫情延燒，目前仍在三級警戒標準，且全國停課，全國試務會表示，集體報名考生紙本成績通知單將請各集體報名單位（國民中學）先行妥適保管，待降低疫情警戒標準後再行發放，個別報名考生將由考區試務會如期寄送成績通知單。

20.2萬名報考國中教育會考的考生，可從明天上午8時起到「國中教育會考」網站或「國中教育會考全國試務會」網站，查詢自己的成績，但受疫情影響，目前暫時拿不到紙本成績單。

全國試務會表示，考生若需參加後續各項入學管道，請依據各項入學招生簡章之相關規定進行報名及申請作業，將依110學年度全國高級中等學校及專科學校五年制適性入學委員會議定方式移轉國中教育會考成績資料予各入學委員會，請考生與家長無須擔心。

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