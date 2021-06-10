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末代指考遇疫情！考生確診怎麼辦？教育部回應了

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
今年有4.1萬考生報名大學指考，受新冠肺炎疫情影響，教育部日前宣布今年指考延後到7月28至30日舉行。本報系資料照片
今年有4.1萬考生報名大學指考，受新冠肺炎疫情影響，教育部日前宣布今年指考延後到7月28至30日舉行。本報系資料照片

今年有4.1萬考生報名大學指考，受新冠肺炎疫情影響，教育部日前宣布今年指考延後到7月28至30日舉行。但多個教師團體、家長團體皆表示，考生若確診無法參加，將沒有補考可參加，且今年是舊課綱最後一屆，影響甚巨。教育部表示，今日下午招聯會召開110指考緊急應變小組會議，決議將針對110指考期間配合防疫規定而未能應試的確診考生，提供入學補救措施，適用對象及執行細節將儘速對外公告。

全國教師工會總聯合會今天表示，高三學生面臨比國三學生更險峻的情況。本屆高三是舊課綱的最後一次指考，如果無法專案處理，這些學生將面臨與過去顯然不同的課綱內容與升學方式，就試基礎上與現行高二學生不同。呼籲教育部應針對因新冠確診影響而無法參與指考的學生，擬定相關補救措施。

全國十二年國教家長聯盟也表示，不幸確診的考生將會失去今年上大學的機會，對考生是雙重打擊，淪為「次等學生」，呼籲教育部以多元入學的方式，讓無法參加指考的確診同學，以學測成績或在學成績等方式分發，名額可以外加，不影響考試同學的權益。

全國高級中學家長大聯盟也說，目前確診者超過萬人，若不慎染疫絕非學生所願，考生若確診已屬慘狀，苦讀三年竟無法應考，這對舊課綱最後一屆的末代高三考 生、重考生及家長們而言，無疑更是雪上加霜的痛苦打擊。請教育部及政府傾聽廣大家長的聲音，照顧每一位指考生權益。

教育部今晚表示，已提交今日下午招聯會召開的110指考緊急應變小組討論，決議為維護公眾健康安全，降低考生及試務人員的染疫風險，同意針對110指考期間配合防疫規定而未能應試的確診考生，提供適當的入學補救措施。詳細補救措施的適用對象及執行細節，招聯會將與相關考招單位、教育部、指揮中心確認後，儘速對外公告。

教育部也提醒考生，在考試前應避免不必要的活動或集會，也不要前往人潮聚集之場所，並應每日注意個人健康狀況。

110指考 教育部 課綱

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