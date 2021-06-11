世界怎麼變 教育本質不能變

教育無疑是個千頭萬緒的問題，特別在當前的台灣。

隨著新冠肺炎的疫情升溫，「停課不停學」的時程一延再延，數位學習儼然成為現下最重要的議題，即便政府對此已佈局多年，此次面對來勢洶洶的挑戰，依舊有猝不及防之感，無論是師生的軟硬體適應，教學方式的轉換，甚至是因應疫情調整的考試時程，都促使親師生的焦慮與不確定感持續發酵。

面對嚴峻的疫情，陳立教育對於打造讓學子安心的學習環境從不懈怠，嚴格落實各項防疫措施；從2015年起推動服務數位化，更在疫情期間確保了所有陳立學子受教的便利與權益。 圖／陳立教育事業提供

我們可以看到，教學方式因應疫情有大幅度的變動調整，不少人師為了遠距教學各顯身手，為了長時間吸引學生的注意力，紛紛想盡手段化身「直播主」；然而，在網速慢、載具擁有率低的偏鄉，老師們仍是必須幫孩子送書、送學習單；更別說在這一波的疫情影響之下，家庭的角色在學生的學習過程中占據了相當大的篇幅。

教育制度和教學方式的改變，往往讓家長與學生感到焦慮、不安，因為與過往的學習軌道不同，大人們對於「成績」的追逐常常成為影響學生主動學習的負面因素，線上教學也勢必會存在數位落差。不獨台灣，全世界教育的觀念與制度一直都在改變，從長遠來看，我們恐怕要將教育的「改變」視為常態，而多元學習就是要因應環境推動。

陳立教育創辦人陳立老師認為：「數學不是算出來的，數學是想出來的。核心素養不該被當成學問看待，簡單來說只是一個人所應具備的知識、能力和態度，綜觀這些要素，從學生時代到畢業進入社會工作，它是連貫性的累積歷程。」 圖／陳立教育事業提供

儘管如此，在恆常的改變裡，教育總有些核心不會改變。教育培養「人」重於「才」的本質不會改變。過程要尊重人類心理發展階段性和程序性、個人速度的不均衡性、時間順序性及統一協調性這些原則不會變。施教者不僅是知識傳遞，更要滿足孩子的情感需求和心靈交流，這種教師與父母的天職不會改變。

新課綱的素養導向學習，將改革考試的方向，其實背後最大目的是訓練學生跨領域學習，把生活常見的元素融入題型，增強孩子思路與理解能力，未來能夠運用在生活層面。 圖／陳立教育事業提供

與其不斷累積、傳遞不安的情緒，倒不如從這些不變的根本上想想我們能為現在的教育做些什麼。只要能引發學生的動機，透過適當的帶領讓學生體會到學習的快樂，讓學生們樂於為學習付出不輸於電玩的努力，將「學習」這個行為內化為學生自己的一部分，讓學生能夠自主檢視自身的學習力與學習態度，所有問題自然迎刃而解。而所有改革的目的也無不在此。誠然，我們已經因應各種可能而準備好了諸多對應方案。但在我們看來，即便制度如何完善，教學如何完美，學生不學一切設計都將付諸東流。

而一切的努力，都不會只是官員和教育專家的事。所有的教師、家長與關心教育的人，都要一起加油。

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