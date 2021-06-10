機器人畢典又來啦！中原資管系撥穗 Pepper當司儀

疫情三級警戒，各級學校畢業典禮不是停辦就是改成線上舉行，為了不讓畢業生遺憾，桃園中原大學資管系將在本週六打造一場「機器人撥穗」的創意畢業典禮。商學院副院長、資管系教授劉士豪說，資管系撥穗儀式維持30多年，今年無法親自為學生撥穗，4位大三學妹決定動員「機器人大軍」，讓每一位畢業生都可以透過機器人表達畢業感言，為大學生涯畫下與眾不同的句點。

本屆中原資管畢業生，大學部約120人，碩專班40人，合計有160人。劉士豪表示，中原資管系早在30年前，就有師長為每一位畢業生親自撥穗的傳統，撥穗儀式上還有現烤香腸服務，變成校內特色，沒想到5月疫情突然變得嚴峻，大學部或碩專班都改成線上課程，雖然資管系學生擅於3C操作，但師生平常情感深厚，最後卻無法面對面參加畢業典禮，不少畢業生都大嘆可惜。

劉士豪說，剛好教育部深耕計畫，先前提供學校60多台機器人作程式教學，4位大三學妹原本打算利用這些機器人效仿動畫「天竺鼠車車」拍影片，看到學長姐無法參加畢業典禮叫苦連天，於是突發奇想，動員自己手下的機器人大軍，透過程式，在資管系館前打造一場「機器人撥穗儀式」，當天畢業生可以透過60台小機器人發表畢業感言，台上則有一台大機器人Pepper擔任司儀，為小機器人們撥穗。

劉士豪表示，4位大三學生為了這場撥穗儀式，已經好幾天沒日沒夜趕工測試，因為防疫規定室內不能超過5人群聚，老師們也只能在窗外加油；對於日前高雄有國小出動機器人當畢業生，挨酸辦告別式，劉士豪說同學們也掛保證，禮拜六的撥穗儀式一定會相當成功，而且和先前例子不同的是，他們的機器人可以行進，不會陳列在台上。 桃園中原大學資管系4位大三學妹動員「機器人大軍」，打造一場「機器人撥穗」的創意畢業典禮。圖／劉士豪提供 桃園中原大學資管系將在本週六打造一場「機器人撥穗」的創意畢業典禮，讓每一位畢業生都可以透過機器人表達畢業感言，為大學生涯畫下與眾不同的句點。圖／劉士豪提供

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