竹縣六家高中積極推動自主學習 6作品成果博覽會展出

為符合108新課綱強調「核心素養」等概念，新竹縣立六家高中邀請清華大學教授指導學生如何自主學習，提供多元的自主學習資源，校方近期從校內評選出6件學生自主學習課程的作品，參加6月17日至24日舉辦的「新竹一區109學年度自主學習聯合成果博覽會」靜態成果海報展，參加作品議題多樣，包含微電影、生物實驗等。

校方表示，學校首次舉辦舉辦自主學習成果發表，共有17件作品報名參加，最後有6件作品脫穎而出，代表學校參展，包含高二學生蕭弘華、張若彤拍攝微電影「與你在平行世界湘遇」、高二學生莊亞軒進行「插畫設計」、高一的蔡依恬進行「昆蟲與植物對農作物的危害與探究」生物實驗，以及高一的彭沛晨進行「增加英語單字量並創作短文及即席發表」等，充分展現「我自主，我學習」的精神。

六家高中校長王淑蘭指出，六家高中啟動自主學習力，不僅辦理家長場自主學習講座、學生場自主學習工作坊、定期召開自主學習課程工作會議，並邀請清華大學教學發展中心主任周秀專講演清華線上課程「個人化AI學習履歷」，介紹「清華雲（NTHU MOOCs）」線上學習平台，包括開放式課程、磨課師課程、大學先修課程等，提供學生更多元的自主學習資源。

而高中課程每周也增加2至3小時「彈性學習時間」，邀請教授周秀專及博士曾建維擔任諮詢委員，透過視訊會議，針對學生的學習成果個別提供專業建議，引導學生學習如何做出好的研究，將自主學習成果做更精確與完善的呈現，提升學生成果發表的技巧與內涵。

商品推薦