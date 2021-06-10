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台東弱勢生遠距學習缺上網設備 葉丙成媒合慈濟協助
因應疫情，教育部宣布全國各級學校、幼兒園至7月2日停止到校上課，台東縣教育處透過台大教授葉丙成媒合慈濟提供297台手機，今天到位，作為無線網路分享器，供弱勢學生線上學習使用。
教育處長林政宏表示，針對縣內有弱勢學生的家庭，成立4個分區資訊整備中心學校，協助科技設備資源調度，4校備齊教育部徵集電信業者所捐贈1700片SIM卡供申請者上網。
他說，截至昨天為止，共發放393片SIM卡至學生家中，其中因應部分學生家庭無網路分享設備需求，另募集發放144台手機（含網路分享器），以完備學生居家學習所需。
教育處表示，葉丙成協助台東縣向慈濟基金會積極協調爭取到297台手機，並租借為期2個月的無線網路分享器，無償提供縣內弱勢家庭申請使用，讓資源發揮更有效率。
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