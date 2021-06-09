疫苗開打！高中以下教職員優先打 教部再替大學這三類人爭取

國內疫情持續延燒，教育部5月中旬暫緩境外生入境，預計將暫緩至6月18日止，但若開放入境，各大學多會派員前往機場協助，恐深陷染疫風險。教育部昨發函各大學，調查各校機場接機人員、防疫旅館或檢疫宿舍等候人員及陪同採檢人員的名單，將向指揮中心申請列入公費施打身分名單中。

指揮中心宣佈，124萬劑AZ疫苗將從6月15日起陸續開放公費接種，目前優先列出7大目標族群，並於第7類中「維持國家安全及社會機能正常運作」對象，新增「高中職以下學校教職員工與校內工作人員」及「幼兒園托育人員及托育機構專業人員」等，大學尚不在列冊範圍。

除了上述教育現場的工作者，教育部表示，為保障各公私立大學校院辦理境外專案非學位生（包括：專案開放因雙邊互惠、特殊外交考量及本部華語文獎學金受獎生等）入境的機場接機人員、防疫旅館或檢疫宿舍等候人員及陪同採檢人員之健康安全，教育部將協助向中央流行疫情指揮中心申請施打COVID-19公費疫苗。

教育部表示，若學校有上述三類人員有施打COVID-19公費疫苗的需求，必須在6月15日前填妥申請表向教育部申請。 教育部昨發函各大學，調查各校機場接機人員、防疫旅館或檢疫宿舍等候人員及陪同採檢人員的名單，將向指揮中心申請列入公費施打身分名單中。圖／取自教育部網站

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