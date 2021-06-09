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影／台南線上健體課程 梳頭、穿衣化身舞蹈

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市健體輔導團與綜合輔導團設計公播版健體課程，活力狗、粉紅豬、可愛牛加入後更受歡迎。記者鄭惠仁／攝影
台南市健體輔導團與綜合輔導團設計公播版健體課程，活力狗、粉紅豬、可愛牛加入後更受歡迎。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局健體輔導團與綜合輔導團設計公播版健體課程，叫好又叫座，活力狗、粉紅豬、可愛牛加入後，每天都吸引數萬人觀看，其中低年級課程的可愛牛最受歡迎，1堂課就吸引3萬多人學習。

進學國小校長周生民、老師張瓊文表示，由於停課再延長，而部分學科課程進度已進入尾聲，因此設計公播版健體課程，內容除教作親子運動，還有護眼操、健康飲食、防疫生活、飲食安全，以及防疫心情講座等。

其中進學國小老師高岷彣、丁齊萱、林季瑩、深坑國小老師張雅玲，針對4年級生設計的的「快樂舞動健康飲食」，透過即興舞蹈遊戲，引導學童感受身體的對話，促進肢體協調及柔軟度，並提供多種親子墊上運動遊戲，讓家長很稱許，認為在老師示範下，起床後的梳頭、擦臉、穿衣服都變成優雅的舞蹈動作。

為了讓課程更活潑，吸引學生觀看，也加入活力狗、粉紅豬、可愛牛，由校長、老師扮演動物，一起舞動。張瓊文說，穿著厚厚的動物造型裝，短短十幾分就全身溼透，錄影後必須換衣服，雖然辛苦，但每次播出，看到上萬人點閱觀看，就覺得很有成就感。

周生民說，3隻當配角的動物中，可愛牛最受歡迎，1堂課吸引3萬多人觀看，另活力狗、粉紅豬收看率也不錯，都有近2萬人上網學習。

台南市公版直播有老師160多人參與，目前針對國小設計40多門課程，並吸引外縣市師生來觀看及學習，點閱量已超過650萬人次。授課網址：http://www2.tn.edu.tw/hlearning/Course0602B.html

台南市健體輔導團與綜合輔導團設計公播版健體課程，叫好又叫座。記者鄭惠仁／攝影
台南市健體輔導團與綜合輔導團設計公播版健體課程，叫好又叫座。記者鄭惠仁／攝影
台南市健體輔導團與綜合輔導團設計公播版健體課程，活力狗、粉紅豬、可愛牛加入後更受歡迎。記者鄭惠仁／攝影
台南市健體輔導團與綜合輔導團設計公播版健體課程，活力狗、粉紅豬、可愛牛加入後更受歡迎。記者鄭惠仁／攝影

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