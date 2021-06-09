疫情新現象！ 家齊高中專屬小畢典 學生：甘心畢業了

受到疫情影響，學校的畢業典禮都改成視訊或取消，「這算畢業典禮？」許多學生都有這種質疑，也認為是種遺憾。台南市家齊高中應屆3年4班特別舉辦線上「小畢典」，3個半小時的祝福、頒獎、歡樂，依依不捨中讓他們感受到「我們真正畢業了！」

老師杜雅鈴表示，家齊高中的畢業典禮是6月1日，在舉辦前，因防疫警戒升級，教育部也宣布停課，使得畢業典禮改成線上，為此提出舉辦3年4班專屬小畢典的想法，因多數學生都已錄取理想科系與學校，大家都贊成並著手準備。

小畢典在6月5日晚上舉行，全班44名學生全數穿制服參加，加上老師、家長共有60多人一起在線上見證這場不一樣的畢業典禮。畢典前半段，學生接受老師的祝福，有趣的是，老師在出場前，以老師的口頭禪、名言設計猜猜「我是誰」的橋段，增添歡樂與懷念。

重頭戲是頒獎，依每名學生的特質給獎，並且設計表單，讓學生間說出彼此的心裡話，謝謝、道歉、表白都可以。杜雅鈴說，學生間原本就會有分歧，也透過相互間的心裡話，把過去的分歧化為友誼及正面力量。

已考上台大哲學系的陳禹君是這次小畢典的總召，她說，小畢典歷時3個半小時，從接受老師的祝福、與老師的對話、交流，以及頒獎、同學間的互說心裡話，淚眼中完成了小畢典，「我們這才感覺到沒有遺憾，甘心的畢業。」

國文老師林玉玲給學生的祝福：「2003到2021年長大的你們，生於SARS 年，畢業於新冠疫情封城的時候，沒有畢業典禮，青春消失的一聲不響。在即將揮手告別的時候，才發現我們未曾做好準備。其實，每次的道別，都是讓人措手不及的；我們學會的是：原來無常就是我們的日常，在無常面前，又有誰能預先做好準備呢？這次的疫情讓

我們學會要好好的珍惜每個日常，珍惜每次的相遇。」

對於還在拚指考的學生，林玉玲這樣鼓勵：「你們就像是慢飛的蒲公英，你們只是慢一點到達目的地，你們只是在靜靜等待那陣風起！別急，只要你們願意堅持下去，你們飛翔的舞姿必定更讓人期待的！」 台南市家齊高中應屆3年4班舉辦線上小畢典，學生在不捨與歡樂中甘心地畢業了。圖／杜雅鈴提供

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