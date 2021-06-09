遠距學習成效差 4千名家長呼籲關注偏鄉、醫護子女

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
調查發現，發現在家沒有足夠電腦或網路設備的學童，學習成效差；34％學童須課業指導，但醫療防疫人員無法給予子女足夠的學習支持。本報資料照片
調查發現，發現在家沒有足夠電腦或網路設備的學童，學習成效差；34％學童須課業指導，但醫療防疫人員無法給予子女足夠的學習支持。本報資料照片

新冠肺炎疫情影響，全國高中以下學校「停課不停學」超過一個月。全國家長團體聯盟發起問卷調查，收集4005名家長意見，發現在家沒有足夠電腦或網路設備的學童，學習成效差；34％學童須課業指導，但醫療防疫人員無法給予子女足夠的學習支持。

全家盟發現，家庭和教師都是引導孩子在家學習的重要角色，父母可以為孩子提供情感和學習支持，教師可以充當導師，鼓勵積極的學習和動力，並確定沒有人落後。呼籲加強親師溝通管道，促進家長有效參與，並建議在暑假安排教師、家長和學生的線上增能研習，讓親師生一起面對更有效的遠距學習。

全家盟說，停課在家像放假，但不停學的目標很清楚。作業、成績不會因為課程轉移到網路而消失，如何孩子有效學習，親、師、生都有責任共同面對。

全家盟也對線上學習提出具體建議，首先是佈置好的學習環境，有助提升成效，家長也要從旁觀察電腦使用狀況，確認孩子投入學習。如果發現孩子沒有參與課程，請不要害怕聯繫老師，才能更好地探討這個問題。

不過，全家盟也呼籲提供孩子休息時間，進行身體活動和遠離電腦。父母應盡可能鼓勵閱讀印刷品和書籍，尤其是對年幼的孩子，要鼓勵富有想像力的故事講述。

這項調查也點出家庭教養工作的性別不平等。和男性家長相比，生理性別女性的家長更常與孩子發生衝突、感到壓力。

停課 新冠肺炎 疫情

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