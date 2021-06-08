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同工不同待遇 台中市立幼兒園教保員鳴不平

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市立幼兒園教保員反映沒有寒暑假，與國小附幼同為公立單位，待遇卻不同。圖／聯合報系照片
台中市立幼兒園教保員反映沒有寒暑假，與國小附幼同為公立單位，待遇卻不同。圖／聯合報系照片

台中市教師甄試預定7月17日舉行，市立幼兒園教保員有50多人報考，但指教甄違反往年慣例，挑在非假日，台中市立幼兒園暑假仍開課，讓50幾名教保員必須請假，園方也得找人代課，要求教育局正視教保員的教甄權益。市府教育局指出，中部7縣市有策略聯盟，一致行動，教育局會代教保員反映，希望不要挑非假日舉行甄試。

疫情期間，各縣市教師甄試紛紛改期，今年度中區聯盟改為7月17日周四考試，讓台中市立幼兒園的教保員們感到錯愕。約50名教保員在非假日考試，必須請代理教保員代課，但很多代理教保員也參加考試，安排在非假日考試，對她們非常不公平且心理影響很大。

台中市教育局回應，會向中區教甄策略聯盟反映，希望日後可選擇假日舉行考試。

另外，教保員指出，台中市立幼兒園共22園，是六都中唯一沒有寒暑假的，每學期要上到7月31日，才能休園2周，接著8月16日又要開學，比國小附設幼兒園早開學2個星期。因其他五都市立幼兒園都與國小同様上課到六月底，沒有影響。

教保員表示，近幾年不斷反映，爭取台中市立幼兒園應與國小附幼的教保服務期程調整為一致，多年未見改善。同樣是公立學校，待遇卻不同，請教育部、教育局正視台中市立幼教保員的權益。

幼兒園 台中市 教育局

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