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高雄家長憂孩子暑假誰照顧 教育局：公私幼可繼續收托

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
三級警戒延長，林于凱憂心孩童暑假沒有安親班或幼兒園可去。圖／取自林于凱臉書
三級警戒延長，林于凱憂心孩童暑假沒有安親班或幼兒園可去。圖／取自林于凱臉書

三級警戒延續，各級學校直接停課至7月2日。高雄市議員林于凱憂心說，許多家長已在第一階段請防疫照顧假照顧小孩，不少人煩惱暑期安親班若繼續停辦，國小與公幼也無法協助收托，家長必須繼續請假，家庭經濟撐不下去，教育局應提早思考因應辦法。市府教育局幼兒教育科表示，暑假期間公私立幼兒園還是會視情況收托，家長不用擔心。

時代力量議員林于凱指出，教育部宣布各級學校停課至暑假，家長群組一片哀嚎，因為疫情緊張，安親班不能托育小孩，很多國小低年級學童家長請假照顧小朋友，政府雖補助12歲以下孩童每人1萬元，這筆錢要從5月用到7月，雙親家庭尚可，單親家庭的家長向他陳情，擔心經濟會撐不下去。

林于凱說，6月28日以前，如果家長無法在家照顧，學校及幼兒園仍提供學生到校基本照顧，但是如果延續到暑假，三級管制還是持續進行時，私立托兒所及安親班都無法開班，到時候怎麼辦？到了暑假，國小跟公幼到底能不能協助這些有需求家長？教育局應提前思考，對於暑假期間，無法繼續請防疫照顧假的家長提供公共托育服務，讓家長能夠安心上班。

教育局幼兒教育科表示，依據教育部公文，防疫停課期間，家長若有收托需求，依然可送去公私立幼兒園，只要落實相關防疫措施即可，現階段私立幼兒園本來就沒有暑假問題，公托則是視家長需求決定是否收托，即使暑假也不會全面停收。

三級警戒延長，林于凱憂心孩童暑假沒有安親班或幼兒園可去。記者徐白櫻／翻攝
三級警戒延長，林于凱憂心孩童暑假沒有安親班或幼兒園可去。記者徐白櫻／翻攝

幼兒園 教育局 安親班

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