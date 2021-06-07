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萬里幼兒園停課不停學 在家按表操課更有趣

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
萬里幼兒園學童按照課表活動與作息，讓停課不停學的課程變得更具有趣味性。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里幼兒園學童按照課表活動與作息，讓停課不停學的課程變得更具有趣味性。 圖／紅樹林有線電視提供

全國學校停課萬里區市立萬里幼兒園讓學童在家如同在學校一樣，有規律、銜接的課程可以學習，滾動式的調整，終於找到一套專屬於萬里幼兒園的課程表，學童在家每天都按照課表活動與作息，還透過通訊平台與同學一起互動討論答題，讓停課不停學的課程變得更具有趣味性。

市立萬里幼兒園教保組長陳佳儀表示，一停課之後規劃了拍影片與學生互動，不過也發現效果不像在班上上課時一樣，逐漸的滾動式調整，終於找到學生不停學的方式，規劃與在校上課時一樣的作息、課程表，家長在家可以按表操課，也可以清楚了解一樣的時間孩子在學校都在做些什麼活動。

萬里幼兒園停課不停學，老師規劃了課程，按照平時上課時的活動安排，按表操課帶著學童活動，恰好有留園上課的學童，作為課程的小助教與採收作物代表，在家學習的學童透過通訊軟體群組互動答題，讓停課不停學的課程變得更具有趣味性。

市立萬里幼兒園教保組長陳佳儀說，雖然停課，不過小朋友在校時種下的作物卻沒有停止生長，因此由到校留園的孩子協助照顧採收，之後再作為每天的題目，讓小朋友與爸爸媽媽答題與討論，期待透過延續在學的課程安排，讓小朋友在家學習的作息如同在學校一般，家長在家照顧學童也可以按表進行，將來回到校園學生才不會有生疏、陌生的感覺。

萬里 停課 幼兒園

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