桃園高中職免試、特招延期 教甄延後7800人受影響

因應三級警戒恐無法解除，停止到校應會延至暑假，桃園市長鄭文燦表示，國中會考成績單、高中職特色招生、免試入學以及新進教師甄試均會延期至6月底、7月中舉行，也提醒桃園市7000多名住宿生端午節期間可用視訊報平安，減少移動。

鄭文燦表示，因應三級管制，教育部恐延長停止到校直至暑假，國中會考、高中職特色招生、免試入學均延後，新進教師甄試含幼兒園、國小、國中、高中共7879人報名，也延至7月後舉行，且會符合防疫安全。

教育局指出，幼兒園、國小、國中、高中教甄初試將分別於7月4日、7月7日、6月27日、7月6日舉行，高中職入學部分，會考成績6月11日開放網路查詢，特色招生6/23起網路報名，桃連區免試入學（含優免）6月24日起開放志願選填。

因應端午節連假將至，鄭文燦表示，全市有7000多名學生住在宿舍，為降低風險，端午節不一定要回家，可透過電話、視訊報平安，留在學校也很好，以減少活動為原則，不必搶搭交通運輸工具回家，最好的幸福就是越簡單越好。 桃園市今年度高中職入學時程。圖／市府教育局提供 鄭文燦呼籲學生端午節遠距報平安，不必搶搭交通運輸工具回家。圖／市府提供

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