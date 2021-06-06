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疫情無奈沒畢典 退休校長盼畢業生學習生命可貴

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市東信國小圍牆旁1棵鳳凰木花開燦爛，退休國小校長楊熾瀧形容彷彿在訴說未能歡送畢業學子的無奈。圖／取自楊熾瀧臉書
基隆市東信國小圍牆旁1棵鳳凰木花開燦爛，退休國小校長楊熾瀧形容彷彿在訴說未能歡送畢業學子的無奈。圖／取自楊熾瀧臉書

高中以下學校今年受疫情影響停辦畢業典禮基隆市退休國小校長楊熾瀧看到東信國小旁，1棵鳳凰木花開燦爛有感而發，形容鳳凰木彷彿也為沒辦畢典感到無奈，但也希望畢業生能因此及早學習生命可貴，體驗世事無常。

華航、諾富特群聚案尚未止息，上月11日新增7例本土個案，6例感染源不明，中央防疫指揮中心宣布已進入社區感染，將疫情警戒提升到第2級。隨著國內疫情持續升高，本土個案與日俱增，指揮中心5月19日宣布提升全國疫情警戒到第3級，預計實施到5月28日，5月25日又宣布全國第3級警戒，延長到6月14日端午節連假結束日。

因應疫情升溫，基隆市長林右昌5月11日宣布全市畢業旅行延後，畢業典禮只開放畢業生到場，在校生跟家長線上參與。到了5月24日， 教育部考量疫情嚴峻，通知高中以下學校停辦畢典。

楊熾瀧昨晚在臉書上傳東信國小圍牆旁鳳凰木盛開照片，以「鳳凰花開」為主題貼文，指東信路彎道處一樹鳳凰開得燦爛，是入夏以來在基隆市區，他所見過最壯麗的「畢業樹」。

因為今年停辦畢業典禮，楊熾瀧形容，這棵鳳凰木彷彿哀怨地説，未能歡送畢業學子能説什麼呢？或許是要讓他們學習生命可貴、體驗世事無常吧！　　

東信國小的圍牆有設計駱駝浮雕，楊熾瀧說，看到浮雕會讓他想起德國哲學家尼采的精神三變：似駱駝般的任重道遠、似雄獅般的勇猛精進、似嬰兒般的恬淡自在。縱受疫情紛擾，衷心祝願海島台灣的青年學子，修學路上似駱駝，任其黃沙漫漫，終能負重致遠。

疫情 基隆 畢業典禮

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