疫情無奈沒畢典 退休校長盼畢業生學習生命可貴

高中以下學校今年受疫情影響停辦畢業典禮，基隆市退休國小校長楊熾瀧看到東信國小旁，1棵鳳凰木花開燦爛有感而發，形容鳳凰木彷彿也為沒辦畢典感到無奈，但也希望畢業生能因此及早學習生命可貴，體驗世事無常。

華航、諾富特群聚案尚未止息，上月11日新增7例本土個案，6例感染源不明，中央防疫指揮中心宣布已進入社區感染，將疫情警戒提升到第2級。隨著國內疫情持續升高，本土個案與日俱增，指揮中心5月19日宣布提升全國疫情警戒到第3級，預計實施到5月28日，5月25日又宣布全國第3級警戒，延長到6月14日端午節連假結束日。

因應疫情升溫，基隆市長林右昌5月11日宣布全市畢業旅行延後，畢業典禮只開放畢業生到場，在校生跟家長線上參與。到了5月24日， 教育部考量疫情嚴峻，通知高中以下學校停辦畢典。

楊熾瀧昨晚在臉書上傳東信國小圍牆旁鳳凰木盛開照片，以「鳳凰花開」為主題貼文，指東信路彎道處一樹鳳凰開得燦爛，是入夏以來在基隆市區，他所見過最壯麗的「畢業樹」。

因為今年停辦畢業典禮，楊熾瀧形容，這棵鳳凰木彷彿哀怨地説，未能歡送畢業學子能説什麼呢？或許是要讓他們學習生命可貴、體驗世事無常吧！

東信國小的圍牆有設計駱駝浮雕，楊熾瀧說，看到浮雕會讓他想起德國哲學家尼采的精神三變：似駱駝般的任重道遠、似雄獅般的勇猛精進、似嬰兒般的恬淡自在。縱受疫情紛擾，衷心祝願海島台灣的青年學子，修學路上似駱駝，任其黃沙漫漫，終能負重致遠。

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