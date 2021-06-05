退場首例！台觀校產要歸公 原董事會13人全部「裸退」

台灣觀光學院日前申請停辦，教育部今證實，台觀已於6月1日「技專校院設立變更及停辦審議會」審議通過，預計今年9月1日起停辦，108名在校生將進行專案安置。至於台觀校產怎處理？台觀董事會先前已表態停辦後「並無任何改辦計畫」。教育部表示，原董事會決定「裸退」，13名董事中已陸續新陳代謝，若校產歸公，未來就由新董事會決定看是歸給公家單位，或是其他公私立學校、法人。

教育部技職司專委柯今尉受訪時表示，台觀原董事會決定「裸退」，大家分批辭職，13名董事中已陸續新陳代謝，舊董事已辭去7人，預計還有第三波改選。新任董事皆由教育部推薦人選，人選包含東華大學的老師、退休校長、教授等。

台觀代理校長王燕軍今天也說，台觀並沒有負債，還有3000萬元的設校基金；校產部分目前並未做過估算，但看過早期留下來的資料，估計市值至少12億元，初期會先由教育部接手、盤點，等專班學生需求滿足後，再依照董事會章程處理。

柯今尉也證實，台觀絕對不會改辦，且要處理的事情相對單純，學校校產已經信託，也沒有債務，完成老師、學生安置後，就會進行學校解散清算，「應該很快就會完成」。校產若充公，依法就是給地方縣市政府或公私立學校，或其他法人。

不過，少子女化嚴峻，不少私校撐不住紛紛關門大吉，台觀退場，已是國內私校七年內倒閉的第六間。教育部訂「私立高級中等以上學校退場條例草案」，部分條文已於今年5月在立法院初審通過，但學校退場後，校產該充公還是留給私校自用？一校被列為專案輔導學校後，該讓他三年內嘗試轉型，或直接退場？草案中的第21到25條仍喬不攏，交付黨團協商。

但近來受疫情影響，紓困案成為立院審酌焦點，也有教育部官員坦言「（退場條例）這會期過不了」。教育部長潘文忠前日在部務會報受訪時也表示，希望立院在新會期能儘速審議這條迫切的法令。

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