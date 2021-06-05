私校再減1！教育部拍板 台灣觀光學院9月1日走入歷史

嘉義縣稻江科技暨管理學院、花蓮縣台灣觀光學院日前申請停辦，私立學校諮詢會19比0全數支持兩校停辦。教育部今證實，台觀已於6月1日「技專校院設立變更及停辦審議會」審議通過，預計今年9月1日起停辦，108名在校生將進行專案安置；至於稻江案，目前尚未開會審議，尚無定論。

針對台觀停辦案，教育部表示，台觀停辦計畫已經110年5月24私立學校諮詢會及110年6月1日技專校院設立變更及停辦審議會審議通過。考量台觀為協助應屆畢業生補齊應有學分，暑假期間將開辦暑修課程，因此預計自110年9月1日起停辦。

據教育部統計，台觀目前專任教師計2名，專案教師計7名；職員計17名，學生扣除畢業生後約為108名。針對在校學生，教育部承諾將召開學生說明會，屆時將會以學生實際需求給予安置與協助。

有關學業相關權益方面，教育部說，包含在原校修習通過之學分可從寬抵免、畢業門檻依原校標準、未完成之論文或專題，由轉入校協助繼續完成、學雜費以原校標準收取為原則、學生若有其他需協助事項，可由轉入校予以協助。

另針對生活相關權益，教育部指出，包含符合就學貸款、減免學雜費、弱勢助學、獎助學金及工讀金申請資格者，均可由轉入校持續提供相關協助。若有住宿需求，轉入校可協助安排校內宿舍，如有增加住宿費用或交通費支出，所需經費亦得由教育部轉型退場基金補助。

教職員部分，教育部表示，教職員可利用本部建立之大專校院高等教育人力躍升培訓及媒合平台( http：//www.phdmatch.org.tw ，收集國立學校、法人研究單位、產企業高階人力需求工作職缺等)，轉介其他單位繼續服務，或依據學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例、公教人員保險法或勞動基準法等規定，辦理資遣或退休。

若教職員選擇離退，教育部表示，學校須參考「私立高級中等以上學校退場條例」（草案）精神，按其服務工作年資發給資遣慰助金，最高發給六個月薪資。

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