快訊

塔台對話曝光！日贈台疫苗 航管員8字感謝日航這樣回

快刷簿子！紓困補助金已入帳 勞工驚訝「這次撥款好快」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情期間書店苦撐 轉辦「線上讀冊」高市文化局有補助

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄市文化局廣邀在地書店提案，疫情期間推線上讀冊活動。圖／ 高市文化局提供
高雄市文化局廣邀在地書店提案，疫情期間推線上讀冊活動。圖／ 高市文化局提供

疫情期間原本就苦撐的書店，經營更加辛苦，高雄市文化局為此與書店、出版社及作家並肩作戰，推出「2021高雄獨立書店線上讀冊on Line talk ＆ read計畫」，補助書店辦線上講座、課程與導讀活動，讀者透過線上讀冊、線上購書加值，可讓書店能保持營收。

文化局王文翠局長表示，線上讀冊計畫主要鼓勵書店多發揮創意辦理線上讀冊，文化局也會廣邀書店辦理線上講座課程，每場補助1萬元，至多3場；另選書選物導讀，每本補助4000元，至多5本。即起至6月30日底受理申請，隨到隨審，審查通過後撥付50％；完成執行再支付另50％。

線上讀冊不限題材，像高雄地方生活圈的人事物、年輕人創業經驗，刊物、文史旅行、地方小誌，簡易甜點或古著選物等題材都可，以不超過20分鐘、導讀2至5分鐘為原則。

王文翠說，線上講座是書店創生的試金石，讀者可透過線上參與書店推陳出新的活動，擴增文化商品需求，書店的經營也能更多角化，詳情可洽高雄市政府文化局文化發展中心林小姐07-2225136分機8813。

文化局 高雄市 甜點

延伸閱讀

高市首例移工染疫引緊張 市府：Ct值大於30、陰陽不定

影／力拚疫苗接種率 高市超前布署啟動大型社區接種站

高市翠屏國中學生手繪卡 1人1信致敬防疫英雄

高市文化局所轄藝文場館延長閉館至6月14日 推紓困方案

相關新聞

5.5萬名私幼員工受惠 教育部今通函全國開始私幼紓困

私立幼兒園、準公共幼兒園業者以及爸爸媽媽關心的幼兒園紓困補助方向出爐。教育部今日將行公文至各地方教育局，將由教育局轉給幼...

疫情期間書店苦撐 轉辦「線上讀冊」高市文化局有補助

疫情期間原本就苦撐的書店，經營更加辛苦，高雄市文化局為此與書店、出版社及作家並肩作戰，推出「2021高雄獨立書店線上讀冊...

國中會考補考登場！ 184考生應試、每間試場1至3人

國中教育會考5月中落幕，適逢國內疫情快速升溫，有學生考完第一天就被疫調匡列，為使絕大部分考生能應試，教育部今、明兩天舉辦...

疫情影響 桃園各級學校教師甄選改期

新冠肺炎疫情影響，國中會考成績延後至6月11日放榜，桃園市教育局今天也宣布桃連考區高中各入學管道也順延1周，其中特色招生...

獨／教保工會調查 6成多幼教老師被迫休假、薪資受影響

全國教保工會6月1日至6月3日針對幼兒園教保人員出勤狀況發布線上問券調查。結果今日出爐，教保工會表示，第一階段停課有65...

中信「愛接棒」贊助 豐恩騏獲總統教育獎

宜蘭縣三星國小學生豐恩騏，自小父母離異後，與四位兄弟姊妹跟著媽媽住在簡單的木房，因爸爸留下龐大債務，媽媽四處兼差做粗工，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。