疫情期間書店苦撐 轉辦「線上讀冊」高市文化局有補助

疫情期間原本就苦撐的書店，經營更加辛苦，高雄市文化局為此與書店、出版社及作家並肩作戰，推出「2021高雄獨立書店線上讀冊on Line talk ＆ read計畫」，補助書店辦線上講座、課程與導讀活動，讀者透過線上讀冊、線上購書加值，可讓書店能保持營收。

文化局王文翠局長表示，線上讀冊計畫主要鼓勵書店多發揮創意辦理線上讀冊，文化局也會廣邀書店辦理線上講座課程，每場補助1萬元，至多3場；另選書選物導讀，每本補助4000元，至多5本。即起至6月30日底受理申請，隨到隨審，審查通過後撥付50％；完成執行再支付另50％。

線上讀冊不限題材，像高雄地方生活圈的人事物、年輕人創業經驗，刊物、文史旅行、地方小誌，簡易甜點或古著選物等題材都可，以不超過20分鐘、導讀2至5分鐘為原則。

王文翠說，線上講座是書店創生的試金石，讀者可透過線上參與書店推陳出新的活動，擴增文化商品需求，書店的經營也能更多角化，詳情可洽高雄市政府文化局文化發展中心林小姐07-2225136分機8813。

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