快訊

國中會考補考登場！ 184考生應試、每間試場1至3人

「垃圾堵住排水口」釀淹水 許淑華批柯文哲「甩鍋給老天爺」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國中會考補考登場！ 184考生應試、每間試場1至3人

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
國中教育會考上月中落幕，適逢國內疫情快速升溫，有學生考完第一天就被疫調匡列，為使絕大部分考生能應試，教育部今、明兩天舉辦補考。本報資料照片
國中教育會考上月中落幕，適逢國內疫情快速升溫，有學生考完第一天就被疫調匡列，為使絕大部分考生能應試，教育部今、明兩天舉辦補考。本報資料照片

國中教育會考5月中落幕，適逢國內疫情快速升溫，有學生考完第一天就被疫調匡列，為使絕大部分考生能應試，教育部今、明兩天舉辦補考，共有184名考生報考，分布於全台10間考場學校，預計啟用75間試場，每間1至3人，考生將採外加名額入學；另有4名確診考生無法參加補考，以及若再有補考考生不幸確診，後續將以專案協助。

另外，今年也比照去年設國中會考大陸考場，共計441人報考。教育部表示，考場試卷會先在台灣擬好，再使用兩道金鑰傳送到大陸闈場印製，當地試務人員以有經驗的中華民國國籍人士為主，但也不排除有陸籍人士協助。

教育部表示，補考試場不開放陪考，考生全程佩戴口罩、進入考場前全面量測體溫、加強試場消毒，各考場將全面採第二類備用試場規格，加大座位間隔，每間試場安排1至3名學生為原則，開啟所有窗戶每扇各10公分。另備有廿間備用試場，提供給有突發傷病或現場發燒、呼吸道症狀的考生應試。

因應國內疫情變化，教育部說，今年試卷評閱工作以「減少評閱人數，提高評閱數量」為辦理原則，國中會考正式考試及補考成績單將統一順延至6月11日寄發，當日上午8時起開放網路查詢。

教育部 國中教育會考 疫情

延伸閱讀

國中會考補考周末登場！啟用75間試場 每間1至3人

桃園六和高中統測成績亮眼 國立科大預估人數再創新高

延長停課卡畢業考 新北教育局：可彈性多元完成補考

停課延長期末考怎辦？校長：擔憂設備落差及公平性問題

相關新聞

5.5萬名私幼員工受惠 教育部今通函全國開始私幼紓困

私立幼兒園、準公共幼兒園業者以及爸爸媽媽關心的幼兒園紓困補助方向出爐。教育部今日將行公文至各地方教育局，將由教育局轉給幼...

國中會考補考登場！ 184考生應試、每間試場1至3人

國中教育會考5月中落幕，適逢國內疫情快速升溫，有學生考完第一天就被疫調匡列，為使絕大部分考生能應試，教育部今、明兩天舉辦...

疫情影響 桃園各級學校教師甄選改期

新冠肺炎疫情影響，國中會考成績延後至6月11日放榜，桃園市教育局今天也宣布桃連考區高中各入學管道也順延1周，其中特色招生...

獨／教保工會調查 6成多幼教老師被迫休假、薪資受影響

全國教保工會6月1日至6月3日針對幼兒園教保人員出勤狀況發布線上問券調查。結果今日出爐，教保工會表示，第一階段停課有65...

中信「愛接棒」贊助 豐恩騏獲總統教育獎

宜蘭縣三星國小學生豐恩騏，自小父母離異後，與四位兄弟姊妹跟著媽媽住在簡單的木房，因爸爸留下龐大債務，媽媽四處兼差做粗工，...

幼兒園紓困申請方案仍未定案 業者：教育部盡快說清楚

行政院今天公布相關紓困方案，眾多私立幼兒園、準公共幼兒園都很關心怎麼申請。不過致電詢問教育部都發現，相關細節規畫尚待確認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。