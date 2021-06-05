國中會考補考登場！ 184考生應試、每間試場1至3人

國中教育會考5月中落幕，適逢國內疫情快速升溫，有學生考完第一天就被疫調匡列，為使絕大部分考生能應試，教育部今、明兩天舉辦補考，共有184名考生報考，分布於全台10間考場學校，預計啟用75間試場，每間1至3人，考生將採外加名額入學；另有4名確診考生無法參加補考，以及若再有補考考生不幸確診，後續將以專案協助。

另外，今年也比照去年設國中會考大陸考場，共計441人報考。教育部表示，考場試卷會先在台灣擬好，再使用兩道金鑰傳送到大陸闈場印製，當地試務人員以有經驗的中華民國國籍人士為主，但也不排除有陸籍人士協助。

教育部表示，補考試場不開放陪考，考生全程佩戴口罩、進入考場前全面量測體溫、加強試場消毒，各考場將全面採第二類備用試場規格，加大座位間隔，每間試場安排1至3名學生為原則，開啟所有窗戶每扇各10公分。另備有廿間備用試場，提供給有突發傷病或現場發燒、呼吸道症狀的考生應試。

因應國內疫情變化，教育部說，今年試卷評閱工作以「減少評閱人數，提高評閱數量」為辦理原則，國中會考正式考試及補考成績單將統一順延至6月11日寄發，當日上午8時起開放網路查詢。

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