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疫情影響 桃園各級學校教師甄選改期

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

新冠肺炎疫情影響，國中會考成績延後至6月11日放榜，桃園市教育局今天也宣布桃連考區高中各入學管道也順延1周，其中特色招生網路報名時間為6月23、24日，免試入學時間為7月5、6日，另外桃園各級教師甄選時間也有調整。教育局呼籲考生留意更改後的時間，以免影響自身權益。

教育局表示，因應疫情升溫，會考闈場防疫層級拉高，評閱人數減少，以至於放榜和成績單寄發時間順延。另外，為避免群聚感染風險，各高中入學管道也將彈性化，免試入學線上系統開放學生自行列印報名表，簽名後採傳真、拍照或掃描等方式寄給國中端承辦人即可，後續報到作業也有線上、傳真、電話和現場4種報到方式。

教育局表示，實用技能學程輔導分發、技藝技能優良學生甄選和直升等入學管道，皆配合延後1周放榜，改成6月17日報到。值得注意的是，學生如不滿意錄取結果，要參加免試入學志願選填，須在18日前向率取學校辦理放棄手續，才能參加24日免試入學志願選填。

另外，桃園市原定6月辦理幼兒園至高中各級學校教師甄選，因疫情影響也順延。幼兒園改成初試7/4、複試7/11，國小初試7/7、複試7/20,，國中初試6/27、複試7/4，高中初試7/6、複試7/16至17日。教育局提醒考生進入考量時，須準備應試通知單(准考證)、身分證件等，並全程配戴口罩，落實執行各項防疫措施。

桃園各級學校教師甄選也因疫情延期。圖／教育局提供
桃園各級學校教師甄選也因疫情延期。圖／教育局提供
今年國中會考延後放榜，桃連考區高中職招生時間也改期。圖／教育局提供
今年國中會考延後放榜，桃連考區高中職招生時間也改期。圖／教育局提供

教育局 免試入學 疫情

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