獨／教保工會調查 6成多幼教老師被迫休假、薪資受影響

全國教保工會6月1日至6月3日針對幼兒園教保人員出勤狀況發布線上問券調查。結果今日出爐，教保工會表示，第一階段停課有65%的教保人員被強迫休假、第二波有30%的人表示被強迫休假，另外，停課期間，僅有三成多的教保人薪資未受影響。

教保工會表示，線上問卷自6月1日起至6月3日，三天來共有1516筆填寫資料，其中私立幼兒園共有895筆，包含273筆準公共化幼兒園的教保服務人員填寫。

統計數據今天出爐。5月19至28日第一階段停課不停班期間，自請「家庭照顧假」或「防疫照顧假」者有8%，「被協商請特休」、「被協商請事假」、「被強制請特休」、「被強制請事假」四項共65%，填寫其它者有22%。

另外，在5月31至6月14日第二階段停課不停班期間，自請「家庭照顧假」或「防疫照顧假」者有11%，「被協商請特休」、「被協商請事假」、「被強制請特休」、「被強制請事假」四項共達30%，填寫其它者有30%。

教保工會表示，這些出勤方式多是兩項或三項被並列在一起，例如，可能自請「家庭照顧假」或「防疫照顧假」加上「被協商請特休」，「被協商請特休」加上「被強制請特休」，自請「家庭照顧假」或「防疫照顧假」加上「被強制請特休」加上「被強制請事假」等等。從這些出勤方式，可以看出雇主因應著不同從業人員的屬性，而給予不同的假別的搭配方式以求維持其個人最大的利潤。

另外，許多填寫者表達，「一開始可能是協商，後面就直接強迫」，「看似協商，但其實是沒有討論的空間」。也有人表達，「被協商請特休，特休扣完就請防疫假」，有許多人表示，請「家庭照顧假」或「防疫照顧假」是被雇主要求，因為這兩種假雇主都可以不用支薪，成為扣薪的正當理由。

另外，從其它類別中也可以看出雇主的方式花樣百出，「按時數計算」、「被協商一半上班（全薪）、一半不上班（無薪）」、「特休跟防疫假二選一」、「居家辦公給半薪」、「協商扣薪放假」、「如果上班全薪水，沒有上班半日費用」、「被協商請無薪假」、「學校以防疫假支付半薪，不過6月開始要求放假且不支薪」、「輪流上班，但是不知道如何發薪資」、「輪流上班，依照上班天數給薪」等等。

至於薪資方面，第一階段只有33%的人表示薪水不受影響，第二階段也只有36%的人表示薪水不受影響，薪水受到這波疫情影響的基層教保人員大約高達六成四。

薪水受影響的方式也琳瑯滿目，諸如有：「給基本薪資（底薪）」、「上班天以800計算，但只有3天」、「模糊的半薪」、「休假天以400給薪」、「事假扣500/防疫假當日無薪」、「扣除獎金、幼兒人數加給」、「扣日薪，不扣全勤」、「已被告知6月開始不會領到全薪，但尚未告知如何計算」、「目前園方說盡量會給付基本薪資」、「5.19~5.27半薪，5.28全薪」等等。

教保工會表示，從這次的政府紓困來看，六成四薪資受影響的基層教保員們，得不到任何直接紓困的方案，可能都直接紓困給業者，這合理嗎？教育部根本也沒有任何的分配機制，要求多少比例須用到老師薪資。 全國教保工會6月1日至6月3日針對幼兒園教保人員出勤狀況發布線上問券調查。圖／擷取自全國教保產業工會臉書

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