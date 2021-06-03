停課不停學！線上學習鎖定「科普新視界」

國內疫情警戒升級，教育部宣布全台各級學校停止到校上課，並可採行遠距教學，學生們除了可透過學校提供的線上教學、持續課程進度，也能在各線上教學平台吸收新知；而科技部推廣的「科普新視界」YouTube頻道，擁有多元的科學知識內容，將近400部科學影片，更能豐富線上學習者的視野。

科普新視界YouTube頻道，為科技部於108年創立的網路頻道，每個月持續上架科學影片，從浩瀚的宇宙到渺小的昆蟲世界，包含能源、天文、生態、食物、運動科學等科普影音內容，搭配有趣的動畫、或戲戲表現、或專家解說等，以淺顯易懂的形式，將科學知識更加生動的呈現，適合闔家觀賞與教師課堂外的教學補充。

防疫大作戰，疫苗是如何抵擋病毒？氣候變遷下，除了缺水，對我們的生活環境還有什麼重大影響？不想再停電了，能源危機將會帶來什麼災難？還有未來世界會被機器人取代嗎？豐富的科普知識，盡在「科普新視界YouTube頻道」。

觀看科普新視界，打開知識寶庫：

https://www.youtube.com/channel/UCWWBL-WFsEcHI_V0XaOsANQ

(科技部廣告)

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