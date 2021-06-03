快訊

日本120萬劑疫苗明抵台灣 知情人士曝「後面還有這麼多」

是否直接停課到暑假？教長潘文忠這麼說

停課不停學！線上學習鎖定「科普新視界」

文 / 科普新視界 提供

國內疫情警戒升級，教育部宣布全台各級學校停止到校上課，並可採行遠距教學，學生們除了可透過學校提供的線上教學、持續課程進度，也能在各線上教學平台吸收新知；而科技部推廣的「科普新視界」YouTube頻道，擁有多元的科學知識內容，將近400部科學影片，更能豐富線上學習者的視野。

科普新視界YouTube頻道，為科技部於108年創立的網路頻道，每個月持續上架科學影片，從浩瀚的宇宙到渺小的昆蟲世界，包含能源、天文、生態、食物、運動科學等科普影音內容，搭配有趣的動畫、或戲戲表現、或專家解說等，以淺顯易懂的形式，將科學知識更加生動的呈現，適合闔家觀賞與教師課堂外的教學補充。

防疫大作戰，疫苗是如何抵擋病毒？氣候變遷下，除了缺水，對我們的生活環境還有什麼重大影響？不想再停電了，能源危機將會帶來什麼災難？還有未來世界會被機器人取代嗎？豐富的科普知識，盡在「科普新視界YouTube頻道」。

觀看科普新視界，打開知識寶庫：
https://www.youtube.com/channel/UCWWBL-WFsEcHI_V0XaOsANQ
(科技部廣告)

透過彗星上有機分子的發現，揭曉地球生命的起源。 圖／科普新視界 提供
透過彗星上有機分子的發現，揭曉地球生命的起源。 圖／科普新視界 提供

台大兒童醫院院長黃立民解說疫苗抵擋病毒原理。 圖／科普新視界 提供
台大兒童醫院院長黃立民解說疫苗抵擋病毒原理。 圖／科普新視界 提供

胺基酸加入空氣後，其排列組合改變，使甜點上的蛋白蓬鬆美味。 圖／科普新視界 提供
胺基酸加入空氣後，其排列組合改變，使甜點上的蛋白蓬鬆美味。 圖／科普新視界 提供

相關新聞

幼兒園紓困申請方案仍未定案 業者：教育部盡快說清楚

行政院今天公布相關紓困方案，眾多私立幼兒園、準公共幼兒園都很關心怎麼申請。不過致電詢問教育部都發現，相關細節規畫尚待確認...

教育部編列8億給補教、安親班紓困 業者：有總比沒有好

國內疫情嚴峻，全國大停課至6月14日，不少補習班、兒童課後照顧中心沒學生，收不到學費而陷困境。教育部編列...

孩童家庭防疫補貼記得帶「雙卡」 2管道請領流程一次看

教育部將發放「孩童家庭防疫補貼」，共編列220.74億元特別預算，讓國小以下及國中、高中特教生每人可領1萬元，預計6月1...

南台科大資傳系獲華文電子書創作大賽第一名 與3佳作獎

南台科大今天表揚資訊傳播系師生，贏得「第十一屆國際華文暨教育盃電子書創作大賽 」第一名、3佳作獎，表現優異；這項台灣電子...

教育部紓困4.0撒278.5億 八大紓困作為一次看

國內疫情延燒，行政院今通過嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案，其中教育部籌編新台幣278.5億元，...

永年高中遭爆遲未改善排課 校方澄清：過渡期

雲林縣私立永年高中去年遭爆未依教師專業安排課程，今又因教育部國教署未對學校懲處而引發教團關注；對此校方今天回應，國教署不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。