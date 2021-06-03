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教育部編列8億給補教、安親班紓困 業者：有總比沒有好

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
國內疫情嚴峻，全國大停課至6月14日，不少補習班、兒童課後照顧中心沒學生，收不到學費而陷困境。教育部編列8億元特別預算給予紓困，補貼員工薪資及營運成本。本報資料照片
國內疫情嚴峻，全國大停課至6月14日，不少補習班、兒童課後照顧中心沒學生，收不到學費而陷困境。教育部編列8億元特別預算給予紓困，補貼員工薪資及營運成本。本報資料照片

國內疫情嚴峻，全國大停課至6月14日，不少補習班、兒童課後照顧中心沒學生，收不到學費而陷困境。教育部編列8億元特別預算給予紓困，補貼補教業員工薪資及營運成本，但只補貼本國全職員工，不包含用時薪或臨時聘僱人員。補教業者對此則表示「有總比沒有好」，補教界受停課影響大，大家哀鴻遍野。

針對補教業紓困方案，教育部分列為2種對象。只要符合申請資格者，110年5月到7月任一個月營業額減少達50%，依本國全職員工人數乘以4萬元，補貼其員工薪資及營運成本。

另一方案則是受中央政府命令停業，且給付其全職員工未達基本工資的事業，以其雇用員工數每位1萬元計算，給予一次性停業補貼；事業之受雇員工給予一次性薪資補貼3萬元，另由就業安定基金加發生活補貼1萬元，共4萬元之補貼，由事業一併具領轉發。

談及規畫方式，教育部終身司長黃月麗表示，從補習班及課照中心資訊填報系統撈出事業體系員工資料，依照資料庫估受影響乘數，系統員工母數，估有2萬名員工會在紓困名單內，另將2萬人、每人4萬估算出須8億元經費；只要符合申請資格者，就會依照申請須知跟紓困規定給予補貼。

外界也關心，要怎證明補教業員工能領到政府紓困？教育部長潘文忠說，若補教業者是「中央政府命令停業，且給付其全職員工未達基本工資的事業」，就必須將薪資補貼提供給員工，若發現雇主沒有把錢轉發，員工可提出申訴或檢舉。

先前曾有多個補教業者在公共政策網路參與平台發起連署，爭取補教業紓困金，呼籲相關單位可發行指定學習用途的教育券，三天就達6000人附議門檻。

教育部表示，此舉涉及相關法規研擬、預算編列、跨部會協商等問題，目前先處理各項紓困措施，暫無發放教育振興券的規畫。

台北市補教協會總幹事張浩然表示，補教界受停課影響大，大家哀鴻遍野。他說，中大型補習班6月幾乎沒有收入，也有不少小補習班是月收費，6月幾乎是空窗，甚至還面臨退費。

教育部擬提供員工薪資補貼，張浩然說，小型補習班有的員工僅兩、三位，也不過拿個8萬，一個月房租也不夠付；大補習班員工人數多，若一次領400萬紓困，補習班人事費高、房租也高，但有總比沒有好。

補習 教育部 薪資

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